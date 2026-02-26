“L’arte della truffa” con Biagio Izzo al Teatro Salieri

La Stagione 2025-2026 del Teatro Salieri di Legnago prosegue con uno dei nomi più amati della comicità italiana. Biagio Izzo salirà sul palcoscenico lunedì 2 marzo, alle 20:45, con L’arte della truffa, commedia brillante capace di innescare una risata continua grazie a un susseguirsi di equivoci, ribaltamenti e dialoghi incalzanti.

Lo spettacolo scritto da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, con la regia dello stesso Fornari, intreccia paradosso e situazioni imprevedibili raccontando la caduta di un imprenditore irreprensibile che, per salvarsi, deve affidarsi a chi vive di truffe. Un perfetto equilibrio tra commedia e farsa, dove Izzo dà vita a un personaggio magnetico, in cui convivono fragilità, astuzia e irresistibile goffaggine. Accanto a lui, un cast affiatato composto da Carla Ferraro, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale.

La vicenda prende avvio con l’assegnazione di un importante appalto per il restauro del Duomo di Napoli. Gianmario (interpretato da Biagio Izzo) è un imprenditore edile legato alle alte sfere del Vaticano, un professionista stimato con una vita ordinaria costruita insieme alla moglie Stefania (Carla Ferraro). Si trova costretto a ospitare agli arresti domiciliari il cognato Francesco (Roberto Giordano), truffatore esperto e presenza scomoda. Gianmario teme che Francesco possa compromettere i rapporti con i suoi influenti clienti e l’immagine di uomo irreprensibile. Ma inaspettatamente un tracollo finanziario mette a rischio l’azienda, la sua reputazione e tutto ciò che ha costruito nel tempo. In un ribaltamento tanto paradossale quanto comico, l’uomo si trova costretto ad affidarsi proprio a chi ha fatto dell’inganno una professione, dando avvio a una sequenza di piani improvvisati, finzioni e situazioni grottesche, in cui la truffa diventa l’unica possibilità per salvare il proprio futuro.

Attraverso una costruzione farsesca, lo spettacolo racconta un mondo in cui le certezze si incrinano e i ruoli si ribaltano, mostrando come onestà e truffa possano convivere negli stessi contesti. La regia di Augusto Fornari costruisce un meccanismo teatrale rigoroso, alternando battute fulminanti a momenti che mettono in luce le fragilità umane e il peso dell’immagine sociale. Al centro della scena, Biagio Izzo, con la sua straordinaria presenza scenica e una forte espressività, diventa il fulcro di un ingranaggio comico capace di fare ridere tutte le generazioni.

Attore, comico e autore tra i protagonisti più popolari della scena italiana, Izzo muove i primi passi nel cabaret napoletano e nelle televisioni locali, raggiungendo la notorietà nazionale negli anni Novanta con il programma Macao. Il successo televisivo apre la strada al cinema, dove prende parte a numerose commedie di grande richiamo, tra cui Body Guards – Guardie del corpo (2000), Merry Christmas (2001), Natale sul Nilo (2002), Natale in India(2003) e Matrimonio alle Bahamas (2007), lavorando accanto a Massimo Boldi e Christian De Sica, e prendendo parte a film come In questo mondo di ladri e Cose da pazzi.

Parallelamente sviluppa un’intensa attività teatrale, portando in tournée spettacoli di commedia contemporanea come Tutto per Eva, solo per Eva, C’è un uomo nudo in casa, Due comici in paradiso, Guardami guardami, Tutti con me e Come un cenerentolo, spesso anche come autore. La sua presenza scenica e la capacità di costruire personaggi immediatamente riconoscibili lo rendono uno degli interpreti più apprezzati dal pubblico. Accanto al teatro continua a lavorare in televisione, conducendo Stasera mi butto e partecipando a numerosi programmi Rai e Mediaset, tra cui Made in Sud, Stasera tutto è possibile e Tale e quale show. Negli ultimi anni ha preso parte a nuove produzioni cinematografiche, tra cui I fratelli De Filippo di Sergio Rubini, Dobbiamo stare vicini e Parthenope di Paolo Sorrentino (2024).

Lo spettacolo si avvale delle scene di Massimo Comune, del disegno luci di Luigi Raia, delle musiche del Gruppo SMP e dei costumi di Federica Calabrese, con grafica di Max Laezza. La produzione è firmata Ag Spettacoli e Tradizione e Turismo, con Giacomo Monda produttore esecutivo, Michele Grippo direttore di scena, Mauro Penna fonico e Michele Zotto alle luci.

I biglietti sono disponibili online (https://www.boxol.it/next/it/TeatroSalieri/events/591405) o alla biglietteria del Teatro Salieri.

Lo spettacolo fa parte dell’abbonamento Diamante che comprende 15 spettacoli, tutti ad eccezione dei due fuori abbonamento, dell’abbonamento Smeraldo con nove titoli a scelta delle rassegne Prosa-Brillante e Gold, e dell’abbonamento Gold, con tre appuntamenti speciali: Tuttorial con gli Oblivion, Momenti di trascurabile (in)felicità con Francesco Piccolo e Pif, L’arte della truffa con Biagio Izzo.