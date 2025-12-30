“Le mille bolle incantate” al Teatro Stimate

Arriva a Verona uno spettacolo magico e poetico dedicato ai bambini di tutte le età: Le mille bolle incantate, la nuova produzione di Fondazione Aida e Silvia Gaffurini, in arte la Fata delle Bolle. L’appuntamento è per domenica 4 gennaio 2026 alle ore 16:30 al Teatro Stimate di Verona.

Con la sua straordinaria abilità, Silvia Gaffurini trasforma semplici bolle di sapone in autentiche opere d’arte che danzano nell’aria, creando un’atmosfera da sogno.

Artista di fama internazionale, con Le mille bolle incantate, Silvia propone un crescendo di emozioni capace di incantare i più piccoli e stupire gli adulti. La dolcezza del personaggio, la cura estetica e la spettacolarità degli effetti creano un’empatia immediata con il pubblico, che si ritrova immerso in un universo di luce, musica e colore.



La rassegna Famiglie a teatro organizzata da Fondazione Aida ETS in collaborazione con il Comune di Verona, Fondazione Banca Popolare di Verona, BVR- Banca Veneto Centrale, proseguirà fino al 29 marzo con altri sette spettacoli dedicati al mondo delle famiglie. Domenica 18 gennaio Teatro Verde di Roma presenterà La maga dei sogni. Adatto ai bambini dai 5 anni lo spettacolo racconta la vicenda di un commendatore ossessionato dal denaro che scopre come fantasia ed emozioni possono dare un brio diverso alla vita. Tra i titoli più attesi si segnala Circo Miranda di Fontemaggiore (8 febbraio). Ispirata alla Tempesta di Shakespeare, Miranda è cresciuta tra le acrobazie di un tendone da circo sognando il mondo oltre la tenda.

Seggioline per diventare grandi, 1 marzo, è uno spettacolo tout public basato sulle tecniche del teatro d’attore non verbale e della clownerie. Grazie alla collaborazione con Madcom Srl per questo appuntamento saranno messi a disposizione una trentina di biglietti gratuiti.

Chiuderà la rassegna un omaggio a Pinocchio. La versione proposta da Teatro Libero di Palermo traduce il classico di Collodi in una storia che ben si confà alla società moderna. Pinocchio diventa quasi la cronaca di quello che oggi può capitare, tra ladri, gentiluomini farabutti, e forse, qualche elegante fatina, ad un ragazzino un po’ troppo viziato.

Si può accedere a tutti questi spettacoli con Aida Family Card (tessera a scalare che consente uno sconto sul biglietto).

