Il leggendario Ray Gelato al Ristori di Verona

Si avvicina il finale di Stagione del​ Teatro Ristori che si prepara ad accogliere (prima volta a Verona) il “padrino dello Swing”, il leggendario Ray Gelato con la sua formazione The Giants. Data, sold-out, che coincide con l’International Jazz Day: mercoledì 30 aprile, inizio concerto ore 20:30. La musica di Gelato e della sua band è entrata in ogni tempio sacro del Jazz, divenuta colonna sonora di molti film hollywoodiani ed è arrivata per ben due volte al cospetto di Sua Maestà la Regina.

Così come era iniziata con la fuoriclasse giapponese Hiromi. Mercoledì 30 aprile, ore 20:30, segnerà anche la prima volta in terra scaligera di Gelato “uno degli ultimi grandi intrattenitori jazz” (Daily Telegraph). The Godfather of Swing promette di essere uno spettacolo ad alta energia, che non smette mai di trascinare il pubblico. Vera e propria istituzione nel panorama internazionale, Gelato con i suoi Giants uscirà entro fine anno con il nuovo album ‘Live At Ronnie Scott’s’. La formazione ha da poco celebrato il 25° anniversario di carriera portando sui vari palcoscenici europei il disco registrato individualmente dai vari musicisti in casa durante il periodo di isolamento imposto dalla pandemia, dal titolo ‘Locked Down But Not Out’. Gli stessi che saranno con lui sotto i riflettori dei Ristori: Danny Marsden (tromba), Andy Rogers (trombone), Olly Wilby (sax alto e sax tenore), Gunther Kurmayr (pianoforte), Manuel Alvarez (contrabbasso) e Marti Elias (batteria).



Paragonato a grandi come Cab Calloway e Louis Prima, Ray Gelato – cantante, sassofonista, autore e leader dai molteplici talenti – è dal 1988 che porta il suo marchio speciale di musica swing, jazz e R&B in tutto il mondo. Londinese, figlio di un militare americano di stanza in Gran Bretagna, il giovane Ray è cresciuto ascoltando da un lato le canzoni di Frank Sinatra e Dean Martin, dall’altro rock&roll e jive. All’epoca gli idoli del pubblico, soprattutto degli adolescenti, erano Louis Jordan, Louis Prima, Bill Haley. Dopo aver messo in piedi una propria band, Gelato è diventato un autentico fenomeno per le doti di grande trascinatore che ne hanno fatto un musicista e caporchestra richiestissimo.



Ray Gelato & The Giants hanno alle spalle una lunga carriera illustre, che include una presenza di lungo termine al famoso Ronnie Scott di Soho dove ogni Natale viene registrato il tutto esaurito. Memorabili le performance nei più acclamati Jazz Festival e Venue internazionali tra cui Montreal, Birdland di New York, il Blue Note di Milano e The Lincoln Centre a New York. La loro musica è entrata a far parte di molti film di Hollywood come Inventing The Abbotts, No Reservations e The Perfect Man, di show televisivi come la serie HBO Hung e lo spettacolo inglese sulla cucina The Hairy Bikers. Nel 2022 il suo brano originale Ding Ding è stato inserito nel film Lamborghini e nella serie TV Godfather of Harlem. Gelato ha anche suonato per Sua Maestà la Regina, aperto il concerto di Robbie Williams alla Albert Hall ed è stato scelto per suonare al matrimonio di Sir Paul McCartney.

INFO E BIGLIETTI

Per la vendita dei biglietti singoli la biglietteria apre mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16:30 alle 19:30 – Via Teatro Ristori, 7 a Verona), disponibili anche online (www.teatroristori.org/biglietteria) e al punto vendita BoxOffice di Via Pallone, 16.