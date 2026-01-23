Salta al contenuto Passare alla navigazione principale Passa al footer

Maurizio Merluzzo “…e se facessi un tour!?” al Teatro Nuovo di Verona

maurizio merluzzo

Maurizio Merluzzo porta sul palco del Teatro Nuovo di Verona uno spettacolo unico che fonde doppiaggio, ironia, intrattenimento e motivazione. Con la sua voce inconfondibile, racconta aneddoti divertenti e retroscena del mondo del doppiaggio, alternando sketch comici a riflessioni ispiratrici.

Attraverso esperienze personali e momenti interattivi, Merluzzo coinvolge il pubblico in un viaggio emozionante e motivante, celebrando la passione e l’autenticità.

Maurizio Merluzzo è un talento poliedrico: doppiatore, attore, influencer e presentatore con oltre 10 anni di carriera nel mondo del doppiaggio. La sua voce ha dato vita a personaggi iconici di famosi film e serie TV come Elvis, Shazam!, Vikings, La Fantastica Signora Maisel, Catfish e Fratelli in Affari.
Non solo! Anche i cartoni animati come Dragon Ball Super, Naruto e One Punch Man devono la loro magia alla sua voce, così come i celebri videogames Overwatch, League of Legends, Assassin’s Creed e Call of Duty.
Nel gennaio del 2007, Maurizio decide di trasferirsi a Milano per frequentare il Centro Teatro Attivo (C.T.A.), dove ha studiato recitazione con Aldo Stella. Si è specializzato in doppiaggio, costruendo una solida carriera sia a Milano che a Roma.
Uscito allo scoperto nel 2013 su YouTube con la serie Cotto & Frullato, si è fatto amare dal pubblico per la sua inarrestabile personalità e per il suo carisma.

Oggi più di un milione di iscritti continua a seguire Maurizio, protagonista sullo schermo di serie di successo come 4 Gentlemen, sul ring con la serie Vita da Wrestler, sui tacchi con Vita da Drag e su tutti i suoi canali social marchiati TheMerluzz.

Biglietti

lunedì 16 Febbraio 2026

Compra biglietto

