Maurizio Merluzzo “…e se facessi un tour!?” al Teatro Nuovo di Verona

Maurizio Merluzzo porta sul palco del Teatro Nuovo di Verona uno spettacolo unico che fonde doppiaggio, ironia, intrattenimento e motivazione. Con la sua voce inconfondibile, racconta aneddoti divertenti e retroscena del mondo del doppiaggio, alternando sketch comici a riflessioni ispiratrici.

Attraverso esperienze personali e momenti interattivi, Merluzzo coinvolge il pubblico in un viaggio emozionante e motivante, celebrando la passione e l’autenticità.

Maurizio Merluzzo è un talento poliedrico: doppiatore, attore, influencer e presentatore con oltre 10 anni di carriera nel mondo del doppiaggio. La sua voce ha dato vita a personaggi iconici di famosi film e serie TV come Elvis, Shazam!, Vikings, La Fantastica Signora Maisel, Catfish e Fratelli in Affari.

Non solo! Anche i cartoni animati come Dragon Ball Super, Naruto e One Punch Man devono la loro magia alla sua voce, così come i celebri videogames Overwatch, League of Legends, Assassin’s Creed e Call of Duty.

Nel gennaio del 2007, Maurizio decide di trasferirsi a Milano per frequentare il Centro Teatro Attivo (C.T.A.), dove ha studiato recitazione con Aldo Stella. Si è specializzato in doppiaggio, costruendo una solida carriera sia a Milano che a Roma.

Uscito allo scoperto nel 2013 su YouTube con la serie Cotto & Frullato, si è fatto amare dal pubblico per la sua inarrestabile personalità e per il suo carisma.

Oggi più di un milione di iscritti continua a seguire Maurizio, protagonista sullo schermo di serie di successo come 4 Gentlemen, sul ring con la serie Vita da Wrestler, sui tacchi con Vita da Drag e su tutti i suoi canali social marchiati TheMerluzz.