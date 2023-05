Merge-it: l’evento delle libertà digitali a Verona

Il prossimo venerdì 12 maggio avrà luogo presso il 311 di Verona, polo innovativo sito in un’ex area industriale trasformata in hub internazionale di talenti nel campo dell’innovazione, uno degli eventi più importanti per la ricerca e la promozione delle libertà digitali d’Italia: Merge-it.

Le associazioni ILS, Wikimedia Italia, GFOSS.it, OnData, ITPug, FSFE, Devol, LibreItalia in collaborazione con Fondazione Edulife, ITS Academy Last e con il patrocinio di Regione Veneto e Comune di Verona, avranno l’occasione unica per incontrarsi fisicamente e celebrare le libertà digitali, discutendo e approfondendo la tematica dell’Open Source in 23 workshop e 6 tavole rotonde.

Questo evento di tre giorni vedrà le principali realtà nazionali, associazioni e community che si occupano di libertà digitali incontrarsi per discutere e approfondire la tematica dell’Open Source, esprimendo la propria voce e le proprie competenze in ottica futuribile. Nelle giornate di venerdì e sabato verranno realizzati panels e tavole rotonde in cui ridiscutere le tecnologie e i software liberi, analizzare il contesto in cui sono immersi, rispondere alle necessità del mercato e della società, trattare i temi più caldi della cultura globale digitale. In Italia esistono tante realtà che si occupano di libertà digitali, sotto molti aspetti ed in molti modi: associazioni, gruppi informali, aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni. Scopo di MERGE-it è riunirle insieme, per conoscersi e farsi conoscere, discutere e dibattere, confrontarsi e misurarsi, fare rete.

L’evento è aperto a tutti, la partecipazione gratuita, la registrazione vivamente consigliata attraverso il seguente link https://311to.site/merge-it-2023.

Le giornate sono pensate per target diversi ma ciò non limita la partecipazione:

– il primo giorno i temi di sviluppo software, gli open data, le libertà digitali, la sostenibilità, la privacy e la conoscenza libera saranno indirizzate alle imprese e alla pubblica amministrazione;

– il secondo giorno alle associazioni e alla scuola.

La prima edizione di Merge-it si è svolta nel marzo 2018, a Torino, si è articolata in otto aule tematiche e ha accolto partecipanti da tutta Italia. La seconda si è svolta a maggio 2021, esclusivamente online – causa pandemia COVID-19-, ed ha ospitato sei tavole rotonde tematiche di confronto. Quest’anno sono previsti circa una ventina di approfondimenti e sei tavole rotonde, con ospiti di rilevanza come Mauro Minenna, Capo Dipartimento Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Vincenzo Di Nicola, Responsabile della struttura tecnica per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale INPS, Paolo Storti di Zextras e altri rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni, Reti d’impresa (RIOS, EHT e EOSS) e Associazioni.

Per maggiori informazioni e dettagli del programma vi invitiamo a visitare il sito dell’evento al seguente link https://merge-it.net/.