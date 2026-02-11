Momenti di trascurabile (IN)felicità di e con Francesco Piccolo e Pif al Teatro Salieri

Questo evento è terminato

Domenica 15 febbraio, alle 20:45, il Teatro Salieri di Legnago accoglierà Francesco Piccolo, Premio Strega 2014, e Pif, noto regista, sceneggiatore, attore, scrittore, autore e conduttore. In scena l’acclamato spettacolo Momenti di trascurabile (in)felicità.

Francesco Piccolo e Pif portano al Teatro Salieri di Legnago la straordinarietà del quotidiano. Momenti di trascurabile (in)felicità dà luce a episodi brevi, situazioni ricorrenti, pensieri improvvisi e apparentemente marginali che, quando messi uno accanto all’altro, finiscono per raccontare con precisione il nostro modo di vivere.

E proprio in questo scarto tra banalità e profondità, il racconto di Piccolo – tra i più autorevoli scrittori contemporanei, Premio Strega 2014 – riesce a sospendere il tempo delle giornate, restituendo valore a ciò che solitamente passa inosservato. Accanto a lui, la partecipazione speciale di Pif, conosciuto dal grande pubblico per programmi che hanno rinnovato il linguaggio del racconto civile e satirico, introduce un’ulteriore dimensione. L’interazione con il pubblico infatti fa emergere storie personali, ricordi, esperienze condivise, rendendo ogni data uno spettacolo unico e irripetibile, in cui la scena si apre all’ascolto e alla partecipazione.

Lo spettacolo è tratto dai libri di Piccolo Momenti di trascurabile felicità (2010), Momenti di trascurabile infelicità (2015) e Momenti trascurabili vol. 3 (2020), tutti editi da Einaudi. «Ogni volta che ho letto dei Momenti in pubblico – spiega l’autore – mi sono reso conto che l’adesione totale della mia voce al personaggio che attraversa questi libri è un modo per raccontarli ancora meglio». Sul palcoscenico legnaghese lo sguardo si sposta così dai grandi eventi all’eccezionalità dell’ordinario: piccoli fastidi, abitudini consolidate, gesti automatici, domande che emergono all’improvviso e restano sospese. Dalla torta alle feste dei bambini alla temperatura dell’acqua sotto la doccia, dalle convenzioni sociali alle verità che colpiscono senza preavviso, ogni momento diventa occasione di riconoscimento.

La coppia, già protagonista del film Momenti di trascurabile felicità, diretto da Daniele Luchetti e scritto dallo stesso Piccolo, dà vita ad un racconto leggero solo in apparenza, capace di attraversare fobie, debolezze e conformismi del nostro tempo senza mai forzare il tono. Il teatro diventa così uno spazio di ascolto reciproco, in cui parola scritta e esperienza vissuta si intrecciano.

Francesco Piccolo è scrittore e sceneggiatore. Nel 2014 ha vinto il Premio Strega e il Premio Strega Giovani con Il desiderio di essere come tutti (Einaudi), libro che intreccia racconto autobiografico e storia politica recente. Accanto all’attività letteraria, Piccolo ha sviluppato un percorso di primo piano nel cinema italiano come sceneggiatore, ottenendo nel corso degli anni numerosi riconoscimenti ai principali premi di settore. Ha vinto il David di Donatello per la miglior sceneggiatura nel 2010 con La prima cosa bella, nel 2014 con Il capitale umano e nel 2020 con Il traditore, affermandosi come uno degli autori più premiati della sua generazione. Sempre ai David di Donatello ha ricevuto numerose candidature per film come Il caimano, Caos calmo, Giorni e nuvole, Habemus Papam, Mia madre, Lacci e Il colibrì, a testimonianza di una continuità di lavoro che attraversa quasi vent’anni di cinema italiano. Un analogo riconoscimento arriva dai Nastri d’Argento, dove ha vinto per la miglior sceneggiatura nel 2010 (La prima cosa bella), nel 2011 (Habemus Papam), nel 2014 (Il capitale umano) e nel 2019 (Il traditore), oltre a diverse candidature negli anni successivi. Nel 2019 ha inoltre ricevuto il Premio Flaiano per la sceneggiatura per Momenti di trascurabile felicità e Il traditore, mentre il suo lavoro è stato più volte segnalato anche ai Globo d’Oro e ai Ciak d’Oro, che gli hanno assegnato il premio per Il caimano nel 2006 e per La prima cosa bella nel 2010.

Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, è regista, sceneggiatore, attore, scrittore, autore e conduttore televisivo e radiofonico. Per il cinema inizia lavorando come assistente alla regia di Franco Zeffirelli in Un tè con Mussolini (1999) e di Marco Tullio Giordana ne I cento passi (2000). Nel 2013 debutta alla regia con il film La mafia uccide solo d’estate, di cui è autore del soggetto, sceneggiatore e interprete e con il quale vince il David di Donatello come miglior regista esordiente e il David Giovani, il Nastro d’Argento come miglior regista esordiente e miglior soggetto e l’European Film Awards per il Miglior film commedia. Nel 2016 presenta In guerra per amore, di cui firma il soggetto, la sceneggiatura ed è anche attore protagonista, e ottiene il David Giovani. Nel 2019 è interprete principale di Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti. Nel 2021 esce il suo terzo film, E noi come stronzi rimanemmo a guardare. Oltre a curarne la regia, è autore del soggetto, della sceneggiatura e interprete non protagonista. Il pubblico televisivo lo conosce per programmi di successo come “Le Iene”, “Il Testimone”, “Caro Marziano”. Nel febbraio 2014 prende parte al Festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, curando l’anteprima di ogni serata della kermesse. Nel 2016 annuncia il suo ritorno a “Le Iene” come conduttore al fianco di Nadia Toffa. A gennaio 2022 va in onda su Rai Tre il documentario ideato e realizzato da Pif “Caro Battiato”, dedicato al cantautore catanese.

Lo spettacolo fa parte dell'abbonamento Gold che comprende tre appuntamenti speciali: Tuttorial con gli Oblivion, Momenti di trascurabile (in)felicità con Francesco Piccolo e Pif, L'arte della truffa con Biagio Izzo.

Il cartellone 2025-2026 è disponibile al link https://teatrosalieri.it/programma-2025-2026/