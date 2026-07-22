Momix al Teatro Romano di Verona con “Botanica – Season 2”

Dal 27 luglio all’8 agosto alle ore 21.30 il Teatro Romano di Verona ospita i MOMIX con “Botanica – Season 2”, la nuova versione dello spettacolo ideato e diretto da Moses Pendleton, tra gli appuntamenti della sezione danza dell’Estate Teatrale Veronese 2026, diretta da Fabrizio Arcuri.

A partire dal successo internazionale di Botanica del 2008, la compagnia statunitense torna a esplorare il rapporto tra corpo, movimento e mondo naturale attraverso una creazione che unisce danza, illusionismo visivo e teatro d’immagine.

“Con Botanica – Season 2 siamo tornati al nostro giardino originario e abbiamo lasciato che nuove idee mettessero radici”, racconta Moses Pendleton, fondatore e direttore artistico dei MOMIX.

Questo nuovo capitolo arricchisce lo spettacolo originale con nuove proiezioni visive e nuove soluzioni sceniche, trasformando il palcoscenico in un ambiente in continua metamorfosi. I danzatori diventano forme della natura, elementi vegetali e creature in movimento, dando corpo a un universo in cui energia, luce e percezione si incontrano.

Della durata di circa 90 minuti con intervallo, Botanica – Season 2 fonde danza atletica, illusione visiva e immaginario naturale, confermando la ricerca che da oltre quarant’anni caratterizza il lavoro dei MOMIX: una scena costruita attraverso luce, ombra, tessuti, oggetti e corpo umano.

Diretta da Moses Pendleton, la compagnia ha portato i propri spettacoli nei principali teatri internazionali, lavorando anche per cinema, televisione e grandi eventi, dalla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali di Sochi 2014 a numerose collaborazioni artistiche e produzioni audiovisive.

L’appuntamento rientra nel percorso (H)EARTH OF GLASS – Tradizione e sperimentazione in dialogo aperto al mondo, che caratterizza la 78ª edizione dell’Estate Teatrale Veronese, mettendo in relazione il patrimonio storico della città con i linguaggi della scena contemporanea.

Biglietti qui: https://tidd.ly/3T4PHz4