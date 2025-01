Giovedì 9 gennaio 2025 alle ore 20.30 al Teatro Camploy è in programma “Mozart & Salieri: Concerti e Sinfonie” nell’ambito del Festival Mozart a Verona.

In occasione del secondo centenario della morte di Antonio Salieri, l’Orchestra di Padova e del Veneto pone a confronto alcune Sinfonie di Mozart con quelle del compositore veneto. Completa il programma un brano di raro ascolto come il Concerto per flauto, oboe e orchestra di Salieri. Tutte le opere in programma sono state composte tra il 1770 e il 1774, un arco temporale che abbraccia i viaggi in Italia del giovane Mozart.



Orchestra di Padova e del Veneto

Chiara Scucces, flauto

Nicolò Dotti, oboe



Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia n. 10 in sol maggiore KV 74

Divertimento per archi n. 1 in re maggiore KV 136



Antonio Salieri

Sinfonia in re maggiore “La Veneziana”

Concerto in do maggiore per flauto, oboe e orchestra

Evento nell’ambito della rassegna Mozart a Verona, co-organizzato con il Comune di Verona.



Biglietti qui: https://www.vivaticket.com/it/ticket/mozart-salieri-concerti-e-sinfonie/253962