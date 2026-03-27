“Othello, il moro di Venezia” al Teatro Satiro OFF



Dal 9 al 12 aprile Casa Shakespeare presenta “Othello, The Moor of Venice” al Teatro Satiro Off per il Shakespeare 2026.

Il dramma tra amore, inganno e gelosia di Othello, the Moor of Venice prende vita a Verona in un’esperienza teatrale intensa e contemporanea firmata da Casa Shakespeare, nell’ambito della rassegna annuale Shakespeare 2026.

In scena al Teatro Satiro Off, lo spettacolo mantiene il testo originale in lingua inglese, intrecciandolo con una narrazione in italiano che guida il pubblico attraverso i momenti chiave della tragedia, rendendola accessibile e profondamente coinvolgente. Al centro della scena, una scelta drammaturgica potente: Cassio diventa narratore e unico sopravvissuto. È la sua voce ad accompagnare lo spettatore in un viaggio emotivo fatto di riflessioni e rivelazioni, offrendo uno sguardo intimo sulle dinamiche tra i personaggi.

L’adattamento firmato da Andrea de Manincor, che interpreta anche Othello, restituisce una lettura nuova e incisiva dell’opera, portando in primo piano temi universali come fiducia, inganno e gelosia. Una produzione dinamica che cattura fin dalle prime battute e conduce lo spettatore in un crescendo di tensione e pathos, fino a un finale che lascia il segno. Uno spettacolo pensato per il pubblico contemporaneo, capace di unire fedeltà al testo shakespeariano e innovazione scenica, all’interno di un progetto culturale che trasforma Verona in un punto di riferimento internazionale per il teatro di Shakespeare.

Shakespeare 2026 è la rassegna annuale di teatro, incontri e cultura che mette in luce la città di Verona attraverso gli occhi di Shakespeare, creando un dialogo vivo tra tradizione e contemporaneità. Il calendario è su shakespeare2026.com L’iniziativa è inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma che promuove i valori olimpici attraverso cultura, patrimonio e sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali 2026.

PARTNER

Main sponsor Magis.

Con il sostegno di Confartigianato Imprese Verona.

Con il patrocinio della Camera di Commercio di Verona, della Regione del Veneto, della Provincia di Verona e del Comune di Verona.

Shakespeare 2026 sarà un anno di teatro, formazione e innovazione, pensato per mettere in dialogo la tradizione shakespeariana con i linguaggi contemporanei.

CREDITI

Regia di Solimano Pontarollo

Adattamento testi: Andrea de Manincor

Produzione: Casa Shakespeare e On View Experiences di Ornella Naccari



Cast



ATTORI:

Othello – Andrea de Manincor

Jago – Solimano Pontarollo

Desdemona – Giulia Tomelleri

Cassio – Francesco Martucci

Durata: 50 minuti

Spettacolo in costume elisabettiano

Lingua: dialoghi in inglese con accompagnamento in italiano

BIGLIETTI E INFO

Under 12: ingresso omaggio (accompagnati, prenotazione obbligatoria)

Accrediti per giornalisti e blogger

Per avvicinare i giovani al teatro e renderli parte attiva dell’esperienza, sono previsti biglietti a 5 euro per studenti delle scuole superiori di Verona e provincia, presentando il badge scolastico la sera dello spettacolo.

DATE:

Giovedì 09 aprile 2026 alle 19:45

Venerdì 10 aprile 2026 alle 19:45

Sabato 11 aprile 2026 alle 19:45

Domenica 12 aprile 2026 alle 17:00

Prenotazioni veloci: https://bit.ly/42mDzfo

Biglietteria ufficiale è online: https://www.vivaticket.com/it/tour/shakespeare-2026/4620

Contatti e accessibilità scrivere a: [email protected]