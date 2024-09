Palio del Vino e dei Sapori a Negrar

A Negrar è in programma il Palio del Vino e dei Sapori dal 28 al 29 settembre.

Un evento enogastronomico nel cuore della Valpolicella per promuovere le eccellenze del territorio, grazie alla collaborazione tra la Pro Loco di Negrar di Valpolicella e realtà del territorio sportive, culturali, di volontariato e di promozione sociale. Protagonista indiscusso il vino della Valpolicella Classica proposto dalle cantine del territorio in tutte le sue varianti: classico, superiore, ripasso, recioto e amarone che si unisce ai sapori tipici del nostro territorio, nella stagione della vendemmia, per allietare il palato dei visitatori e di quanti vorranno partecipare alla manifestazione. Il programma delle giornate si completa con intrattenimento, musica e djset.

PROGRAMMA EVENTO:



SABATO 28 SETTEMBRE

– Ore 12.00 Apertura stand enogastronomici ed espositori & Kids Area con Parco Gonfiabili Gratuiti

– Ore 14.30 “A spasso tra le colline del Recioto e dell’Amarone” con visita al sito archeologico della Villa Romana.

Contributo € 15.00/persona comprensivo di sacca, bicchiere e prima degustazione.

Info e prenotazioni:

[email protected] – cell. 347 142 2505

– Ore 18.00 | Intrattenimento musicale con Radio Studio + the dance station

– Ore 24.00 Chiusura stand

DOMENICA 29 SETTEMBRE

– Ore 10.00 Apertura stand – enogastronomici & Kids Area con Parco Gonfiabili Gratuiti

– Ore 10.30 Visita guidata al giardino di Pojega di Villa Rizzardi alla scoperta di un gioiello del XVIII secolo nel cuore di Negrar, tra natura arte e viticoltura che si concludera con un calice di vino offerto dalla Cantina Guerrieri-Rizzardi. Ritrovo alle ore 10.30 davanti all’ingresso del Giardino, Via Pojega n.8.

Partenza alle ore 10:45.

Contributo € 15.00/persona.

Info e prenotazioni:

[email protected] – cell. 347 142 2505

– Ore 11.00 Esibizione del Corpo Bandisitico Comunale di Negrar di Valpolicella

– Ore 11.30 Dalle 11:30 | Aperi Honey – Degustazione guidata di mieli in abbinamento a formaggi e vini del territorio. A cura dell’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto.

Tre sessioni di degustazione della durata di 60 minuti:

11.30/12.30 12.40/13.40 15.00/16.00

Contributo € 15.00/persona

Info e prenotazioni:

[email protected] – cell. 347 142 2505

Ore 18:00 | Intrattenimento con Acoustic Evolution From live to the dancefloor – duo pop/rock & deeiay

– Ore 22.00 Chiusura stand