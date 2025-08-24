Salta al contenuto Passare alla navigazione principale Passa al footer

“Paolino e gli spiriti del fiume” al Teatro Stimate

  • Data

    23 Novembre 2025

  • Ore

    16:30

  • Teatro Stimate

    Via Carlo Montanari, 1, 37122 Verona VR

Paolino e gli spiriti del fiume

Il giorno 23 Novembre 2025 al Teatro Stimate si terrà lo spettacolo di “Paolino e gli spiriti del fiume”.

Paolino vive in armonia con il fiume: pesca solo il necessario per vivere e si prende cura della sua vecchia barca, la fedele Sbrisolona. Le sue giornate scorrono tranquille, immerse nella natura. A vegliare sulle acque ci sono Eridania e Fluvio, spiriti gentili e protettori del fiume, custodi di un equilibrio fragile e prezioso.
Ma non tutti hanno lo stesso rispetto. Il perfido Mario, con i suoi gesti irresponsabili, minaccia la serenità del fiume e di chi lo abita. Riusciranno Paolino e gli spiriti delle acque a proteggere la natura e insegnare il valore del rispetto?

Una storia poetica e attuale che parla di ambiente, cura e convivenza con il mondo naturale.

Età da 3 anni

Biglietto:
Ridotto e convenzionati 6 euro, intero 7 euro.
Info: 045/8001471 (dal lunedì al venerdì) – [email protected]
→ 346 1847783 solo il giorno dello spettacolo dalle 9.30 alle 12.30 e da un’ora prima dell’inizio della rappresentazione

link : https://www.fondazioneaida.it/rassegna/eventi-spettacoli-famiglie-a-teatro-2025-26-verona/

Altri eventi come questo li puoi trovare anche sulla nostra nuova App: scaricala su Android o su Apple.

