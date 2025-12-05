“Pimpa. Il Musical a Pois” al Teatro Stimate

Domenica 14 dicembre al Teatro Stimate, Fondazione AIDA ETS presenta la doppia replica di “Pimpa. Il Musical a Pois”.

In occasione del 50° anniversario della nascita della Pimpa, la celebre cagnolina a pois rossi creata da Altan, Fondazione Aida presenta uno spettacolo teatrale unico e sorprendente: “Pimpa. Il Musical a Pois”.

Il doppio appuntamento è in programma sabato 14 dicembre, alle 15:30 e alle 17:30, al Teatro Stimate di Verona, nell’ambito di Famiglie a teatro, la rassegna organizzata da Fondazione Aida in collaborazione con il Comune di Verona.

Il progetto, ideato da Fondazione AIDA ETS, è diretto da Enzo d’Alò, tra i più importanti registi europei di cinema d’animazione, che torna a lavorare al fianco di Altan dopo la celebre serie animata dedicata alla Pimpa.

Dalla collaborazione tra due maestri della narrazione nasce un musical originale e poetico, che unisce fantasia, musica, pupazzi, travestimenti e il gioco teatrale, celebrando l’incontro tra il mondo dell’infanzia e la magia senza tempo del palcoscenico.

La musica, infatti, è il cuore pulsante di questo spettacolo: accompagna ogni trasformazione scenica, dà ritmo alle emozioni e voce all’immaginazione. Le canzoni originali non solo impreziosiscono la narrazione, ma costruiscono un vero e proprio linguaggio musicale che guida il pubblico in un viaggio sonoro attraverso stili diversi, evocazioni poetiche.

“La Pimpa compie cinquant’anni, ma non ha perso il desiderio di vivere nuove esperienze. – afferma Altan. – Dopo i cartoni animati, di cui Enzo d’Alò ha diretto la seconda serie, il palcoscenico di un musical sarà, anche per lei, una bella nuova avventura”

“In questo musical cantiamo il gioco che diventa teatro e il teatro che si reinventa gioco” – afferma Enzo d’Alò. “Abbiamo voluto raccontare ai bambini come il grande teatro possa nascere dalla capacità di giocare, di ‘fare finta’. Un gioco serio, appassionato e visionario, dove Pimpa incontra William Shakespeare e, insieme a lui e all’immancabile Armando, si diverte a esplorare questo meraviglioso mondo”.

Così Simone Dini Gandini, co-direttore artistico con Roberto Terribile di Fondazione AIDA: “Altan, da una parte. Enzo d’Alò, dall’altra. Qui il papà della Pimpa, un genio dell’illustrazione che ancora oggi è un punto di riferimento della cultura italiana tout court; qua il Maestro del cinema d’animazione. A questo si aggiunge la ultra quarantennale esperienza di Fondazione AIDA nella produzione di spettacoli per famiglie, che ha scagliato tutte le frecce del proprio arco per fare di Pimpa. Il musical a pois un nuovo classico del teatro italiano”.

Pimpa. Il Musical a Pois è uno spettacolo pensato per tutta la famiglia: un coloratissimo viaggio tra musica, parole e immaginazione. Con canzoni originali, coreografie travolgenti e un cast di giovani attori e cantanti di talento, il musical trasforma il palco in un laboratorio di meraviglia e creatività condivisa.

Il musical rappresenta una grande occasione per avvicinare un pubblico di giovanissimi alla meraviglia dello spettacolo dal vivo e dei linguaggi artistici.

Sinossi – Pimpa. Il Musical a Pois”

Cosa succede se un giorno, a casa di Pimpa e Armando, arriva una lettera da un certo William… Shakespeare?Inizia così una sorprendente avventura a pois dove il gioco diventa teatro e il teatro si reinventa gioco.

In questo musical coloratissimo e pieno di sorprese, Pimpa riceve una visita inaspettata dal grande drammaturgo inglese che, direttamente dalla brughiera, è venuto a insegnare a lei e ad Armando come si prepara un vero spettacolo teatrale. Tra canzoni originali, coreografie giocose, pupazzi e scene buffe, Pimpa si troverà coinvolta in una storia piena di poesia, fantasia e risate, imparando – insieme al pubblico – il valore del racconto, dell’amicizia e dell’immaginazione.

Uno spettacolo musicale di 60’ firmato Altan e Enzo d’Alò, pensato per emozionare grandi e piccoli, dove si canta, si sogna e si gioca sul serio.

Curiosità su Pimpa. Il Musical a Pois

Il pupazzo di Pimpa è stato ideato e realizzato da Mariangela Mazzeo, con il supporto tecnico alla movimentazione di Matteo Maiocchi e Luca Zanolli. Le scenografie portano la firma di Luca Zanolli e Mariangela Mazzeo, che hanno raccolto la sfida — tutt’altro che semplice — di adattare lo stile visivo di Altan alle esigenze del linguaggio teatrale, profondamente diverso da quello del fumetto.

In questa nuova avventura, la celebre cagnolina a pois si addentra nel mondo del teatro: la sua casa diventa una rappresentazione metateatrale delle trasformazioni che l’attendono. L’uso dei pupazzi animati dagli attori e di una scenografia pensata come parte attiva del racconto funge da ponte tra il mondo del fumetto e quello della scena, creando un dialogo vivo tra i due linguaggi.

Le musiche sono state composte da Eleonora Beddini. Il suo obiettivo era creare melodie orecchiabili e incisive, capaci però di conservare un’identità sonora forte, originale e riconoscibile. Per farlo, la compositrice ha costruito un linguaggio musicale che gioca con diversi stili provenienti da varie tradizioni del mondo. Le melodie, intrecciate alle liriche, sono pensate per essere semplici ma memorabili, immediate ma allo stesso tempo profonde e tridimensionali.

Crediti

Drammaturgia Francesco Tullio Altan e Enzo d’Alò

Regia Enzo d’Alò

Aiuto regia Maria Selene Farinelli

Musiche Eleonora Beddini

Coreografia Elisa Cipriani

Scene Luca Zanolli, Mariangela Mazzeo

Costumi e pupazzi Mariangela Mazzeo (supporto tecnico ai pupazzi Luca Zanolli, Matteo Maiocchi)

Consulenza artistica Simone Dini Gandini

Attori Gloria Zamprogno, Jacopo Violi, Matteo Fresch, Irene Albanese

Produzione, Programmazione, Mix Chiara Todeschi

Light designer Alberto Gottardi

Staff tecnico Mario Gottardi – Go.Service, Alessia Natalini, Luca Zanolli, Antonela Saccomanno, Elia Giacomazzi

Tour manager Roberto Terribile

Allestimento tecnico a cura di Go.Service

Il musical è prodotto da Fondazione AIDA ETS, Estate Teatrale Veronese, Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Teatro Comunale Mario Del Monaco, Teatro Cristallo di Bolzano e Associazione ATTI, in collaborazione con Coordinamento Teatrale Trentino e con il contributo della Fondazione Caritro.

INFORMAZIONI

Teatro Stimate Via Carlo Montanari 1 Verona

Biglietti: 10 e 12 euro disponibili sul sito fondazioneaida.it