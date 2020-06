Poetry Death Match al Chiostro di Sant’Eufemia

PRIMA NAZIONALE

con i diplomandi dell’Accademia Teatrale “Carlo Goldoni” progetto TeSeO della Regione Veneto_regia Giorgio Sangati

20 giovani attori provenienti dal Progetto regionale TeSeO, animeranno la suggestiva location del Chiostro di Santa Eufemia. Ad ognuno di loro il regista Giorgio Sangati ha affidato un sonetto. Un minuscolo universo poetico da donare al pubblico mettendo in risalto la propria personalità.

I biglietti possono essere acquistati:

Box Office Verona – Via Pallone 16

tel. 045 80 11 154



ON LINE sui siti www.geticket.it e www.boxofficelive.it



Infoline e prenotazioni per persone diversamente abili: tel. 045 80 11 154

Nelle sere di spettacolo presso i luoghi di rappresentazione dalle ore 20 (si consiglia l’acquisto in prevendita). In tutte le sedi di spettacolo saranno applicatele norme di sicurezza post Covid. Si prega di prendere visione del regolamento sul sito del festival.



Biglietti Chiostro di Santa Eufemia

Intero € 8,00

Ridotto Under 26/ Over 65 e Studenti esu € 5,00