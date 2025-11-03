Rassegna “Unlocked 2025” al Teatro Satiro OFF

Novembre contemporaneo al Teatro Satiro OFF di Verona: due spettacoli, due visioni del conflitto e della rinascita.

Il mese di novembre porta al Teatro Satiro OFF di Verona due appuntamenti di rilievo nell’ambito della rassegna di teatro contemporaneo UNLOCKED 2025, dedicata alle nuove voci della scena italiana.

Due spettacoli che affrontano, con linguaggi diversi, il tema del conflitto e della trasformazione: TANTO ORMAI dell’8 novembre e SOTTOTRACCIA del 29 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere.

Sabato 8 novembre, ore 19:45 – “Tanto ormai”

Vincitore del Fringe Festival di Roma 2025 – Premio Miglior Regia

Un’attesa importante per uno spettacolo che porta in scena la fragilità e la potenza dei conflitti interiori, quelli che si nascondono sotto traccia fino a esplodere.

Tra suoni, parole e immagini, tre giovani amici si rifugiano in casa, mentre fuori la guerra si avvicina e dentro le mura la discussione non finisce mai. Un testo che denuncia l’ignavia e la paura, ma anche la necessità – ostinata – di resistere.

“Vorrebbero fare di più, ma non possono. Quindi facciamo il possibile, ma non vorremmo.”

Acqua Salata Produzioni

Regia e drammaturgia: Adriano Gardumi

Aiuto regia: Mery Calamita

Suoni: Emanuele Niccolucci – Voce: Valerio Nicolosi

Scenografie: Giuseppe Lepri

Fotografie: Piero Tauro, Raffaella Montanaro

Sabato 29 novembre, ore 19:45 – “Inventario per il Corpo Eretico”

Per la Giornata ufficiale Contro la Violenza di Genere, la rassegna di teatro contemporaneo UNLOCKED 2025 ospita il collettivo Noctua nel suo “Sottotraccia”. “Inventario per il Corpo Eretico” è un progetto nato nel 2024 e diretto da Martina Badiluzzi. Cinque giovani donne si muovono in una società dove ogni gesto di ribellione sembra vano. Da questo smarrimento nasce l’urgenza di immaginare una rivoluzione possibile: una notte che è insieme pigiama party, rituale e sabba, in cui la perdita di senso si trasforma in energia di cambiamento.

Un’opera corale che esplora i corpi, le voci e la potenza simbolica della condivisione femminile.

Con Viviana Barboni, Camilla Benzi, Alice Casales, Tiziana Di Tella, Caterina Petrarulo

Musiche originali ed esecuzione dal vivo: Roberta Russo (Kyoto)

Progetto realizzato nell’ambito del Labor Work “Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini”, con il sostegno di DiSCo Lazio e Regione Lazio.

Due serate che attraversano i temi più urgenti del nostro tempo: il conflitto, la paura, la ricerca di senso e la forza della rinascita.

Con UNLOCKED 2025, il Teatro Satiro OFF si conferma spazio di sperimentazione e riflessione, dove il teatro contemporaneo trova voce e presenza.

NOTE

Teatro Satiro OFF – Vicolo Satiro 8, Verona

