Romeo & Juliet: il San Valentino Shakespeariano di Casa Shakespeare

Shakespeare 2026 presenta lo spettacolo più conosciuto della compagnia teatrale d’ispirazione internazionale Casa Shakespeare. Romeo & Juliet è una rivisitazione contemporanea in costume elisabettiano dell’amore eterno, dove la passione travolgente si scontra con le tensioni e le contraddizioni della società moderna.

Luogo, date e orari:

Giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 10:00 al Teatro Satiro Off

Venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 20.45 al Teatro Camploy

Sabato 14 febbraio 2026 alle ore 19:45 al Teatro Satiro Off

Domenica 15 febbraio 2026 alle ore 17:00 al Teatro Satiro Off

Ambientato nella Verona dei Capuleti e dei Montecchi, lo spettacolo attraversa i momenti iconici della tragedia, dalla festa al primo bacio, dal balcone all’esilio, fino all’epilogo tragico, restituendo una storia senza tempo, raccontata con un linguaggio diretto ed emotivo, vicino alle nuove generazioni.

L’opera di William Shakespeare prende nuova vita nell’adattamento bilingue di Andrea de Manincor, in cui l’anima di Giulietta, interpretata da Sabrina Modenini, diventa guida silenziosa e profonda del racconto, accompagnando lo spettatore attraverso gli eventi e le scelte dei personaggi.

Il rapporto tra Giulietta e Padre Capuleti mette in luce un potere patriarcale che pretende di governare scelte, corpo e destino, trasformando l’amore in ribellione e la libertà in tragedia.

Pensato per un pubblico internazionale e per giovani spettatori abituati a un inglese quotidiano, fluido e contemporaneo, lo spettacolo utilizza l’alternanza delle lingue non come semplice scelta stilistica, ma come parte integrante dell’esperienza, un teatro che parla al presente, senza barriere.

Nella visione di Casa Shakespeare, Romeo & Juliet diventa un’esperienza intensa, capace di coinvolgere giovani e adulti, e di trasformare San Valentino in un incontro autentico con il teatro e con una delle storie d’amore più celebri di sempre.

Shakespeare 2026 è la rassegna annuale di teatro, incontri e cultura che mette in luce la città di Verona attraverso gli occhi di Shakespeare, creando un dialogo vivo tra tradizione e contemporaneità. Il calendario è su shakespeare2026.com

L’iniziativa è inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma che promuove i valori olimpici attraverso cultura, patrimonio e sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.

PARTNER

Main sponsor Magis.

Con il sostegno di Confartigianato Imprese Verona.

Con il patrocinio della Camera di Commercio di Verona, della Regione del Veneto, della Provincia di Verona e del Comune di Verona.

Shakespeare 2026 sarà un anno di teatro, formazione e innovazione, pensato per mettere in dialogo la tradizione shakespeariana con i linguaggi contemporanei.

CREDITI

Regia: Solimano Pontarollo

Adattamento testi: Andrea de Manincor

Produzione: Casa Shakespeare

Cast:

Juliet: Kelly Negro

Romeo: Francesco D’Ippolito

Papà Capuleti: Solimano Pontarollo

Anima di Giulietta: Sabrina Modenini



Durata: 70 minuti

Spettacolo in costume elisabettiano

Lingua: dialoghi in inglese con accompagnamento in italiano

BIGLIETTI E INFO

Under 12: ingresso omaggio (accompagnati, prenotazione obbligatoria)

Accrediti per giornalisti e blogger

Per avvicinare i giovani al teatro e renderli parte attiva della memoria, sono previsti biglietti a 5 euro per studenti delle scuole superiori di Verona e provincia, presentando il badge scolastico la sera dello spettacolo.

Prenotazioni veloci:

https://bit.ly/42mDzfo

Biglietteria ufficiale e online:

https://www.vivaticket.com/it/tour/shakespeare-2026/4620

Contatti e accessibilità scrivere a: [email protected]