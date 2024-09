Sagra di Palazzolo di Sona 2024

Via IV Novembre, 2 - 37060 Palazzolo VR

Ritorna la festa a Palazzolo di Sona. Dal 5 al 10 Settembre vi accogliamo alla sagra di Palazzolo 2024 presso il campo parrocchiale, con buona cucina, musica, pesca di beneficienza, giostre e tanto divertimento.

Il programma

Giovedì 5 Settembre:

20.45 – Concerto del Corpo Bandistico di Sona (durante la serata sarà attivo il servizio bar)

Venerdì 6 Settembre:

19.00 – Apertura chioschi gastronomici e giochi

20.30 – Musica latino americana con Dj Nikky e animazione di Rafael Castillo

Sabato 7 Settembre:

19.00 – Apertura chioschi gastronomici e giochi

20.30 – Orchestra Selena Valle

Inoltre per tutta la serata in Piazza Vittorio Veneto saranno allestiti banchetti e la mostra “Il comune di Palazzolo visto dalla mappa del 1793”.

Domenica 8 Settembre:

10.30 – Messa solenne e a seguire aperitivo offerto dal Comitato Sagra

12.30 – Apertura chioschi gastronomici

15.00 – Concerto di campane

16.00 – Animazione per bambini con lo spettacolo Circo Mobile, ludoteca a tema circense

19.00 – Apertura chioschi gastronomici e giochi

20.30 – Orchestra Veronica e Papillon

Lunedì 9 Settembre:

18.30 – S.Messa con gli anziani. Al termine, verrà offerto il risotto agli ultra settantenni

19.00 – Apertura chioschi gastronomici e giochi

20.30 – Musica Country con le scuole di ballo C.D.C. Verona All For One e Country Star

Martedì 10 Settembre:

19.00 – Apertura chioschi gastronomici e giochi

22.00 – Tombola gigante

23.00 – Estrazione finale

23.30 – Spettacolo pirotecnico

Per tutta la durata dell’evento, in Piazza Vittorio Veneto sarà allestito un parco divertimenti con gonfiabili, giostre e autoscontri, garantendo svago e divertimento per tutte le età.