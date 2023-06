Si è aperta il 29 maggio 2023 la Together Green Week, un evento di rilevanza istituzionale dedicato alla promozione di una Verona sostenibile aperto a tutta la cittadinanza.

Grazie alla Università di Verona, coorganizzatrice insieme all’Amministrazione Comunale e ad Amia Verona della Together Green Week, viene proposto un ricco programma di seminari ed eventi collaterali focalizzati su tematiche di grande rilevanza per la sostenibilità. Esperti di settore, docenti universitari e figure professionali autorevoli si confronteranno, offrendo approfondimenti e spunti di riflessione sulle strategie e le soluzioni per una gestione ambientale responsabile.

Il culmine della Together Green Week sarà il 4 giugno nel suggestivo quartiere di Veronetta, dove, oltre alle proposte dell’Università di Verona, saranno coinvolte attivamente le associazioni locali che operano sul territorio.

La scelta del claim dell’iniziativa “La settimana della Verona sostenibile: azioni & connessioni” sta a significare l’obiettivo di promuovere azioni sostenibili nella comunità di Verona, incoraggiando la partecipazione attiva di diverse parti interessate e creando connessioni tra di loro per un impatto positivo a lungo termine.

Per favorire lo svolgersi delle attività predisposte nell’ambito dell’iniziativa, sono previste alcune limitazioni alla circolazione lungo via San Francesco, nelle giornate del 29,30 e 31 maggio e lungo via XX Settembre il 4 giugno.

PROGRAMMA

Il programma è in continuo aggiornamento. Torna a visitare questa pagina per scoprire le novità.

Per lo svolgersi delle iniziative sono previste alcune limitazioni alla circolazione in Via San Francesco (29, 30, 31 maggio) e in Via XX Settembre (4 giugno). Saranno fornite maggiori informazioni.

Lunedì 29 maggio

Ore 18 | Chiostro S. Francesco, via San Francesco

“Verso una Terra in salute. Riflessioni su un mondo più sostenibile”

Evento a cura della Commissione RUS – Rete delle Università Sostenibili – dell’Università di Verona)

Con Massimiliano Badino, docente di Logica e filosofia della scienza del Dipartimento di scienze umane, referente Commissione RUS dell’Università di Verona, Claudia Daffara, docente di fisica applicata del Dipartimento di informatica, Angela Fara, coordinatrice della Rete SOS – Scuole Orientate alla Sostenibilità.

Ore 21.00 | Chiostro S. Francesco, via San Francesco

“Last stop before chocolate mountain”

Proiezione del film di Susanna della Sala – Produzione DocLab e distribuzione Zalab

Introduzione di Luca Bochicchio, docente di Storia dell’arte contemporanea del Dipartimento di culture e civiltà, Monica Molteni, docente di Museologia del Dipartimento di culture e civiltà e Jessica Bianchera, Urbs Picta.

Martedì 30 maggio

Ore 18 | Chiostro S. Francesco, via San Francesco

“èVRgreen: monitorare la città per migliorare la qualità dell’aria e per tutelare la biodiversità”

Talk di presentazione del progetto con intervento congiunto tra Linda Avesani e Flavia Guzzo, Dipartimento di biotecnologie, Federico Leoni, Dipartimento di scienze umane, Tommaso Ferrari, assessore all’Ambiente e alla Transizione Ecologica del Comune di Verona e Leonardo Latella, Museo di Storia Naturale di Verona.

Modera Luca Mantovani, giornalista de “L’Arena”

Ore 21.00 | Chiostro S. Francesco, via San Francesco

“Il sale della terra”

Proiezione del film di Wim Wenders

Proiezione del film di Wim Wenders

Introduzione di Alberto Scandola, docente di cinema del Dipartimento di culture e civiltà. Questa proiezione è in collaborazione col progetto “Nuovo Cinema Coraggioso” a cura di Zalab col sostegno di MIM e MIC. Sarà presente una delegazione dall’Istituto dal Cero di San Bonifacio insieme a Michele Aiello di Zalab.

Mercoledì 31 maggio

Ore 18 | Chiostro S. Francesco, via San Francesco

“La costituzione repubblicana: 75 anni dopo. Un viaggio nella storia della costituzione italiana, le cui recenti modifiche dell’art. 9 del 2022 sulla tutela dell’ambiente ne ribadiscono l’attualità. “

Incontro è promosso dal Dipartimento di Culture e Civiltà, Dipartimento di Scienze Giuridiche e dal Center for European Studies

Introduce Renato Camurri, docente di storia contemporanea del Dipartimento culture e civiltà. Interventi di Angelo Ventrone, Università di Macerata “Dalla Resistenza alla Repubblica” e di Daniele Butturini, docente di diritto costituzionale del Dipartimento di scienze giuridiche “Il progetto politico della Costituzione e la sua attuazione”.

ore 21.45 – all’esterno della Biblioteca A. Frinzi, via San Francesco, 20

IN LIBERA JUNGLA Jazz/Ethno/Electronics (musica e immagini)

Ricky Turco, drums, Roger Joseph Constant, percussion, Donato Dalia, electric guitar, Francesco Ronzon, rebab, trumpet, samplings.

Scarica la locandina. L’evento si inserisce nell’ambito di Verona Risuona 2023.

Giovedì 1 giugno

Esuday 2023

Evento a ingresso gratuito dedicato agli studenti dell’Università di Verona.

Giardini del Polo Zanotto, Viale dell’Università 1 | A partire dalle 12

Venerdì 2 giugno

Veronetta Risuona Love/ Hate – Diplomart

Contaminazione sonora di bar, ristoranti, gallerie d’arte e centri culturali di Veronetta in equilibrio con l’ambiente. Scarica la locandina

Quartiere Veronetta | 16 – 23

Da venerdì 2 a domenica 4 giugno

Back to the Future Village al Parco Santa Toscana

2 giugno dalle 18.30 – Set acustico

3 giugno 10 -24 e 4 giugno 10-20 – Laboratori, sport, installazioni diffuse, incontri e meeting con esperti e ambientalisti, musica live

Domenica 4 giugno

Iniziative al Polo Santa Marta, Ex Provianda – via Cantarane, 24 Verona a cura dell’Università degli Studi di Verona

Ore 10.30 – Corte Ovest

Inaugurazione della mostra “Biosphaera – Soundiversity” Immersione nell’ascolto della biodiversità

Un progetto di BIOSPHAERA s.c.s. In collaborazione con MegaHub – Cooperativa Samarcanda Verona, FabLab Fondazione Aida, Fondazione ARCA, Parco Natura Viva con il sostegno di Fondazione Cariverona.

La mostra proseguirà fino al 10 giugno negli orari di apertura del Polo universitario.

Ore 10.30 –17 Spazio esterno, lato ovest

FabVan di Verona FabLab, grazie a visori di realtà virtuale e altre strumentazioni tecnologiche, bambine e bambini, ragazze e ragazzi potranno esplorare in maniera interattiva i suoni della natura.

ore 11 – Ritrovo all’aperto presso il gazebo del Corso di laurea in Scienze Motorie

Camminata con le associazioni presenti in Veronetta.

ore 17 – aula SMT10 e poi corte ovest

ALBERI performance teatrale di Silvia Girardi

Luci Federico Caputo – Sound Gipo Gurrado, Costume Cora Bellotto

Prima della performance verrà proiettato il documentario ALBERI regia di Silvia Girardi e Gabriele Donati.

L’evento è organizzato grazie a ViveVisioni/Riciack. Ingresso libero sino ad esaurimento posti (l’organizzazione si riserva di chiudere l’accesso arrivati al numero massimo di capienza prevista). Scarica la locandina

ore 19 – Soundwalk sulle Mura di Verona

Passeggiata sonora con le guide naturalistiche di Biosphaera e il dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento (Area Scienze motorie per ascoltare e riconoscere i suoni della natura. )

I partecipanti possono scegliere tra un percorse breve sul Bastione delle Maddalene oppure proseguire con le guide per un trekking panoramico ad anello di 5 km con ritorno al punto di partenza.

Durata: 2 ore | Abbigliamento: scarponcini da trekking (oppure scarpe da ginnastica con suola non liscia), abbigliamento comodo, pantaloni lunghi, borraccia con acqua

Ritrovo all’aperto presso il gazebo del Corso di laurea di Scienze Motorie nello spazio esterno di Santa Marta

Iniziative in via XX settembre con le associazioni e le realtà del quartiere

Herbarium, i fiori sono rimasti rosa – Grenze Arsenali Fotografici

Mostra fotografica del progetto “Herbarium” di Alessandra Calò, in collaborazione con Reggio Emilia Città Senza Barriere, Musei Civici di Reggio Emilia e Art Verona.

C/O Il Meccanico Via San Vitale 2B | 10 – 12 e 15 – 19

Apertura della Galleria- Laboratorio “Arterikka StoreLab”

Sportello informativo per ogni tema riguardante il mondo della disabilità.

Parco giochi “Corte del Duca”, altezza del civico 14 di via XX settembre | 10 – 18

Apertura della Galleria- Genitori Tosti in tutti i posti

Esposizione di opere legate al mondo delle api in collaborazione con Az. Agricola Pernigo

Via XX Settembre n. 5 | 10 -18

Le copertine ritrovate – ArtFrigò

Prime edizioni storiche della letteratura nella collezione delle lampade Abat Book: in esposizione oltre 20 edizioni recuperate e restaurate delle preziose illustrazioni.

Via XX Settembre n. 18/A | 10 – 13 e 14 – 18

Laboratori di telaio e macramé – Centro interculturale delle donne Casa di Ramia

Stand e laboratori aperti al pubblico di lavori tradizionali contro la cultura dell'”usa e getta”

Via XX Settembre, altezza di Vicolo colombine | 10 – 16

Tre apprendisti | SÅM Esplorazione Visiva della Lessinia – Associazione Culturale Fonderia 20.9

La mostra “Tre apprendisti” è il risultato della residenza artistica del progetto SÅM – Esplorazione Visiva della Lessinia. Gli artisti coinvolti Carl Ander, Eleonora Agostini e Yana Wernicke presentano le opere prodotte nei periodi di marzo e maggio 2022 in Lessinia, con la curatela di Federico Clavarino, fotografo e docente. SÅM – Esplorazione visiva della Lessinia – è un progetto curato da Ana Blagojevic, Chiara Bandino e Francesco Biasi in collaborazione con Fonderia 20.9 e il Film Festival della Lessinia con il supporto di Fondazione Cariverona.

10 – 18 | Fonderia 20.9 – Via XX Settembre 67/a

Giochiamo con la raccolta differenziata – Amia verona

Informazioni alla cittadinanza e giochi sulla raccolta differenziata.

Via XX Settembre akltezza civico 65 | 10 – 18

Un bosco in città – I. S. ViveVisioni / Progetto Ri-Ciak

Punto informativo dell’associazione | Via XX Settembre n. 98 | 12 – 19

“Letture Verdi verde poesia” a cura di Elisa Paganica e Otello Bellamoli | Galleria del cinema Ciak | 12 – 12.30

Camminata ecologica – Cittadinanza Attiva VR

Passeggiata per le vie per raccogliere e differenziare carta, plastica vetro, lattine e mozziconi di sigaretta. Sensibilizzazione alla cittadinanza al rispetto e tutela del patrimonio ambientale e urbano.

Partenza da Porta Vescovo alle ore 10

Proiezione di “Nanuk l’esquimese” – Diplomart e Bridge Film Festival

Documentario, di Robert J. Flaherty Raccontando ‘sul campo’ la vita e le peripezie di un cacciatore Inuit e dei suoi familiari, Flaherty riuscì a fare in modo che il suo pubblico etnocentrico si identificasse con il popolo del grande Nord, di cui il film esalta la nobiltà d’animo, la capacità di adattamento e lo spirito gaio.

Porta Vescovo | 9 – 19 (in loop)

Bazar solidali da una mano all’altra – Fondazione Fevoss Santa Toscana

Abbigliamento e accessori “di seconda mano” per adulti e libri e giocattoli per bambini

Via San Nazaro n°25/a Bimbi Bazar e n°25/b-27 Bazar adulti | dalle ore 10 a fine evento

Marchiature biciclette – Fiab Verona

Servizio di marchiatura biciclette in orario 10 – 13 previa registrazione entro le ore 12 di sabato 3 giugno

Gazebo informativo in Piazza S. Toscana | 10 – 17

Una storia sospesa – Polimorfica APS / D-Hub

Momenti spontanei di lettura, incentivati dagli operatori culturali dell’associazione.

PiazzaSanta Toscana, ex- Edicola | 10 – 13

Tutti possono andare in montagna – Club Alpino Italiano sezione di Verona

Dimostrazione sull’uso della Joelette per il trasporto su strade o sentieri di persone con incapacità motorie

Lungo via XX Settembre | orario pomeridiano

Trasmissioni radiofoniche open – Associazione Culturale Rocket Radio – Rocket Radio A.P.S.

Per l’occasione la sede dell’associazione è aperta al pubblico che può assistere alle trasmissioni radiofoniche.

16 – 24 – Sede dell’associazione, via E. Arduino 6/b, 37129, VR

La bellezza del Creato nell’itinerario culturale di “Rinascere dal Cielo” – Fondazione Verona Minor Hierusalem

Itinerario inedito per scoprire scoprire la ricchezza e la bellezza della natura dipinta e custodita in alcune chiese del quartiere multiculturale di Veronetta.

Chiese di San Nazaro e Celso e Santa Maria del Paradiso | 11.00 – 17.30

Chiese di San Tomaso Cantuariense, San Paolo e Santa Toscana | 12.30-17.30