Shakespeare Interactive Museum, il ritorno di Giulietta in teatro

Dal 23 agosto al 6 settembre 2025, nei weekend, il museo apre le sue porte a un evento speciale: il ritorno di Giulietta in teatro. Una performance emozionante, arricchita da una scenografia digitale che fonde il linguaggio classico del teatro con le possibilità infinite delle nuove tecnologie. La live performance è prevista per ogni turno.

Dal 2019, Casa Shakespeare ha realizzato il primo museo interattivo shakespeariano in Italia, portando i visitatori dentro un percorso immersivo ispirato a Romeo and Juliet. Grazie a innovativi sistemi di computer vision, i movimenti del corpo diventano parte della drammaturgia: la scenografia digitale si trasforma e reagisce, dando vita a un racconto sempre unico.

La magia delle parole di Shakespeare si intreccia con immagini e atmosfere digitali, creando un’esperienza coinvolgente sia per chi vive Verona, sia per i viaggiatori internazionali.

Il percorso culmina con la scena finale di Romeo and Juliet, proposta in realtà aumentata a 360°, parte integrante della Generative Experience unica del museo. Indossando uno dei sei visori dedicati, il pubblico potrà interagire con le anime dei due amanti, vivendo da vicino un epilogo che unisce poesia e innovazione.

Informazioni pratiche

Il museo sarà aperto dal 21 giugno al 6 settembre 2025, con turni dalle ore 14, 15:30 e 17 e accesso facilitato. Gli Under 6 hanno accesso gratuito solo se accompagnati e gli studenti di Verona a 8€ presentando badge della scuola di appartenenza. Il Shakespeare Interactive Museum è stato realizzato con il sostegno della Fondazione di Cariverona.

Evento che gode del patrocinio del Comune di Verona, della Provincia di Verona e della Regione Veneto. La performance teatrale rientra nel calendario estivo della XIII edizione del Juliet Summer Fest.

PRENOTAZIONI SU: https://www.vivaticket.com/it/ticket/shakespeare-interactive-museum-sim/268774

Contatti: [email protected]

Si accettano convenzioni, stampa e vlog, previa comunicazione a [email protected]