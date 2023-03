SportExpo in Fiera a Verona

LA FESTA DELLO SPORT PER BAMBINI E RAGAZZI

Da venerdì 10 a domenica 12 marzo si tiene la 17esima edizione di Sport Expo in Fiera a Verona. Ingresso gratuito.

Sport Expo Verona è una grande festa dello sport per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, una rassegna di discipline sportive con la partecipazione di diverse Federazioni e Società (che ogni anno accorrono sempre piu numerose).

Tantissimi eventi nei padiglioni 10, 11 e 12, per promuovere l’inclusione e un sano e corretto stile di vita. Una giornata dedicata alla scuola, con la partecipazione di oltre 5000 bambini provenienti da tutto il territorio cittadino.

Tante discipline sportive differenti da provare, come pallavolo, danza sportiva, attivita subacquee, tiro a volo, sci nautico, paracadutismo, bridge, canoa e kayak, vela, calcio, football americano, motociclismo, tiro con l arco, atletica leggera, scherma, pallacanestro, tennis, ginnastica, arrampicata, ciclismo, kendo, hockey, go-kart… e tanto altro ancora!





LO SPORT E I RAGAZZI



Lo sport e i ragazzi, un binomio da valorizzare e da promuovere affinche i giovani possano trarre i migliori benefici da una pratica sana dell’attivita sportiva. Da sempre si dice che lo sport è una palestra di vita che trasmette valori importanti e che fa bene alla salute, ma senza una giusta cultura ed in assenza di persone competenti tutto questo potrebbe andare perso.

E con questo spirito e mossa da questo intento che la manifestazione Sport Expo, organizzata dall Assessorato allo Sport del Comune di Verona con la collaborazione della Regione Veneto e della Provincia di Verona, da sei anni organizza per i ragazzi e per le loro famiglie una due giorni all insegna del divertimento e della scoperta del mondo-sport a 360 gradi.

TANTISSIMI EVENTI SPORTIVI

Apertura della manifestazione dal 10 al 12 marzo. Venerdì 10, giornata dedicata alle scuole, con orario dalle 8 alle 16. Oltre 5000 bambini provenienti da tutte le scuole del territorio avranno la possibilità di sperimentare e provare le discipline proposte dalle numerose realtà sportive presenti.

Sabato 11 e domenica 12, dedicati a famiglie e giovani, orario di apertura dalle 9 alle 19.

SPORT EXPO. NUMERI ED EVOLUZIONE

Sport Expo, manifestazione nata nel 2007, negli anni ha raccolto sempre più consensi e attenzione.

I numeri in tal senso parlano chiaro: le precedenti 16 edizioni hanno fatto registrare la presenza di 465.000 partecipanti, su una superficie dedicata di 59.480 metri quadri, con un totale di 85 sport rappresentati da 148 testimonial di eccezione tra campioni olimpici, campioni del mondo e giovani promesse.

Dalla prima edizione, che ha visto partecipare 9.000 bambini per provare una decina di sport, si è arrivati al 2019 quando si è raggiunto il record di 65.000 ingressi in Fiera con 50 discipline sportive presenti.

Nel 2020, con l’inizio del periodo pandemico, e per i due anni successivi considerati di passaggio e di sicurezza, Sport Expo non ha voluto abbandonare i bambini e le famiglie di Verona e con la determinazione delle Federazioni e Associazioni sportive, ha trasferito la location allo stadio Bentegodi e aree sportive limitrofe per garantire da un lato la sicurezza, come previsto dalle normative allora vigenti, e dall’altro il divertimento per i ragazzi.

E dopo il successo ‘open’ dello scorso anno, con oltre 25.000 presenze, quest’anno finalmente saranno nuovamente i padiglioni 10, 11 e 12 della Fiera di Verona ad ospitare le discipline e le realtà che gravitano nel mondo dello sport veronese per una tre giorni che si preannuncia ricca di novità e sorprese.

LA SCUOLA

Il mondo della scuola sarà grande protagonista, soprattutto venerdì 10 marzo. Le scuole partecipanti saranno organizzate in due turni, secondarie di primo grado la mattina e le primarie il pomeriggio con percorsi sportivi dedicati a ciascuna classe.

Le classi potranno avvalersi del supporto qualificato di quasi 200 tirocinanti di Scienze Motorie e di 80 ragazzi dell’IC Pasoli che, attraverso l’esperienza “alternanza scuola-lavoro” avranno la possibilità di consolidare le conoscenze acquisite a scuola.

L’ingresso è gratuito, previa registrazione sul sito www.sportexpoverona.it. Le iscrizioni sono già attive sul sito e sono fondamentali per garantire il corretto flusso di partecipanti. L’accesso in Fiera quest’anno sarà da Re Teodorico – viale dell’Industria – e il parcheggio dedicato è il P7 – Re Teodorico.