Stand Up Comedy con Matteo Fallica al Teatro Astra

Sabato 17 gennaio sul palcoscenico del Cinema Teatro Astra debutta “Troppo Noi”, nuovo spettacolo di Matteo Fallica.

Matteo Fallica, tra equivoci, ciclisti e lucciole luminose, attraverserà il caos millennial con ironia e leggerezza, senza paura di prendere in giro anche le nostre manie più assurde. L’Astra conferma così la propria attenzione verso un linguaggio capace di intercettare il pubblico più giovane e di raccontare con intelligenza e leggerezza il mondo di oggi. Dopo il comico bolognese, infatti, la rassegna prosegue con altre due voci tra le più interessanti della nuova comicità italiana: Davide Calgaro, in scena venerdì 20 febbraio, e Assane Diop, protagonista sabato 21 marzo. Tre appuntamenti, tre sguardi sul presente, tre modi diversi di usare l’ironia per raccontare la realtà.

Nato a Bologna nel 1989, Fallica è uno dei nomi più riconoscibili della scena contemporanea: ha partecipato a tre edizioni di Stand-Up Comedy su Comedy Central e ha aperto il tour Salutava Sempre di Alessandro Cattelan, esibendosi sui palchi di alcuni tra i teatri più prestigiosi d’Italia. Negli ultimi anni ha portato in tournée il suo primo monologo Cicale in oltre trenta date, dal Piemonte alla Sicilia, raggiungendo un pubblico sempre più ampio anche grazie ai video diventati virali sui social. Dopo il successo di Random, arriva ora a San Giovanni Lupatoto con il suo ultimo lavoro, che segna una nuova tappa del suo percorso artistico:

«È il mio terzo spettacolo di stand-up comedy. Ho iniziato circa sette-otto anni fa e oggi sento di essere entrato in una fase diversa: non è più un passatempo, ma un lavoro in cui metto molta energia e molta passione, e che inizia a restituirmi grandi soddisfazioni».

In Troppo Noi, Fallica osserva il quotidiano e lo restituisce al pubblico filtrato dall’ironia, mettendo a fuoco manie, fraintendimenti e contraddizioni in cui è facile riconoscersi. «La cosa bella della stand-up comedy è riuscire a tradurre in linguaggio comico situazioni che, a volte, non sono comiche per nulla – oppure lo sono, ma non per un pubblico ampio. Questo spettacolo non ha macro-temi dichiarati: è piuttosto un viaggio comico dentro la mia quotidianità dell’ultimo anno. Il divertimento sta nel riuscire a far immedesimare perfetti sconosciuti in situazioni che ho vissuto io in prima persona». E anticipa: «Posso solo dire che non mancherà un momento in cui si parlerà addirittura dell’antica Grecia».

Fenomeno social degli ultimi anni, Matteo Fallica rivendica il palco come luogo naturale della stand-up comedy. «Sul palco c’è molta più spontaneità. Molte delle cose che nei video possono sembrare costruite, dal vivo cambiano completamente effetto. La stand up comedy è una forma di comicità che va vista insieme ad altre persone, lasciandosi contagiare dalle risate e dall’atmosfera della sala. Senza contare che dal vivo non hai l’ansia che lo spettacolo venga bloccato perché dici una parolaccia», scherza.

«I social hanno sicuramente cambiato il modo in cui il pubblico viene a conoscenza di questo linguaggio. Grazie a YouTube o Instagram molte più persone possono scoprire nuovi comici e nuove comiche. Sono strumenti fondamentali, nel bene e nel male». Resta però una differenza netta tra schermo e palco: «Un reel di trenta secondi non potrà mai essere paragonato all’esperienza dal vivo. Il club o il teatro restano gli unici luoghi in cui la stand-up può essere davvero apprezzata».

I prossimi appuntamenti Stand Up Comedy al Cinema Teatro Astra.

La rassegna prosegue venerdì 20 febbraio alle 21:00 con Davide Calgaro e il suo spettacolo Millennium Bug. Nel suo terzo monologo di stand-up, Calgaro racconta le anomalie del nuovo millennio partendo da se stesso e dalla sua generazione: social network, pornografia, salute mentale, mascolinità tossica, cultura trap. Nato e cresciuto a Milano, Calgaro si forma nei Laboratori di Zelig già da giovanissimo e arriva presto al pubblico televisivo, affiancando poi una carriera cinematografica che lo ha visto lavorare con Aldo, Giovanni e Giacomo e in diverse produzioni Netflix. Millennium Bug è il suo sguardo ironico e disincantato su una generazione cresciuta dentro un mondo sempre più fragile e iperconnesso.

A chiudere gli appuntamenti stand up sarà infine Assane Diop, in scena sabato 21 marzo, ore 21:00, con Black Up. Nato a Dakar e cresciuto in provincia di Mantova, Diop è una delle voci emergenti più interessanti della nuova comicità italiana. Dopo aver costruito una forte community sui social, nel 2022 vince il super open mic di Area Zelig, avviando una carriera che lo porta prima nei laboratori dello storico locale milanese e poi sul palco televisivo. In Black Upaffronta con ironia e autoironia temi legati al razzismo, all’identità e alla convivenza tra culture diverse, partendo dalla propria esperienza di italo-senegalese cresciuto in Italia.

Le date stand up prevedono il biglietto unico a 10 euro, disponibile alla biglietteria del Cinema Teatro Astra e sul sito https://ticket.cinebot.it/astra/. La biglietteria del Teatro Astra è aperta il lunedì (dalle 17:00 alle 18:30), il martedì (dalle 10:30 alle 12:30) e il mercoledì (dalle 16:00 alle 18:00). Per maggiori informazioni si può chiamare lo 045 9250 825 | 392 7569 300 o scrivere a [email protected] e alle pagine social dell’Astra.