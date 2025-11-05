Salta al contenuto Passare alla navigazione principale Passa al footer

“Taste of Earth” a Isola della Scala

  • Inizio

    7 Novembre 2025
    Tutto il giorno

  • Fine

    21 Novembre 2025
    Tutto il giorno

  • Palariso

    Via Parco del Riso, 1, 37063 Isola della Scala VR

Taste of Earth

Il festival della cucina tradizionale e internazionale “Taste of Earth” arriva dal 7 al 23 Novembre 2025 a Isola della Scala.

Giunta al quarto anno dalla sua ideazione, TASTE OF EARTH prende finalmente forma dal 7 al 23 novembre in un progetto maturo e ambizioso, pronto a unire gastronomia internazionale, intrattenimento e cultura in un’unica esperienza.

Raccogliendo l’eredità con ben 22 anni di storia della Fiera del Bollito e dei Sapori d’AutunnoTaste of Earth abbraccia le tradizioni locali e al tempo stesso si apre al mondo, proponendo un viaggio tra i sapori di diversi Paesi per soddisfare i palati più curiosi.

Piatti dalla Grecia, Spagna, Austria e tante specialità da Paesi lontani si affiancano alle eccellenze del territorio veronese, come il bollito con la pearà, il risotto all’isolana e tanti altri piatti caldi della nostra tradizione.

Ideato e guidato nel suo percorso di rebranding dal direttore Daniele PagliariniTaste of Earth nasce come naturale evoluzione di un processo di rinnovamento: un evento che affonda le radici nella storia del territorio, ma che si proietta nel futuro, con un’offerta più ampia e contemporanea, pensata per un pubblico dinamico e curioso di scoprire nuovi sapori.

Il Taste of EarthThe Restaurant sarà gestito dallo staff del Calmiere di Verona. Sarà à la carte e aperto venerdì e sabato sera, domenica pranzo.

I visitatori potranno immergersi in un’atmosfera unica, tra il cielo stellato del Palariso, che strizza l’occhio al Natale, e gli allestimenti curati da Floridea.

Il calendario degli spettacoli
Un programma ricchissimo accompagna la manifestazione, con eventi culturali, musicali e di intrattenimento per tutte le età. Durante tutta la manifestazione tanti sono gli spettacoli in programma allo Showtime Arena, tra i quali segnaliamo:

Mercoledì 12 novembre – Incontro con Gino Cecchettin
Giovedì 13 novembre – Cristiano Godano presenta Stammi accanto Tour
Venerdì 14 novembre – Ruggero de I Timidi in Stay hungry, stay timid
Mercoledì 19 novembre – Barutz Fra / Francesco Baruti con Sos Nonna
Giovedì 20 novembre – Giuseppe Giacobazzi con Osteria Giacobazzi
Venerdì 21 novembre – Doppio appuntamento:
• Ore 11:30Emanuele Atturo presenta Il mito del bomber di provincia
• Ore 21:00Marco e Pippo, trio comico, con Avantintrio

Info e prenotazioni:
https://www.vivaticket.com/it/venue/showtime-arena-taste-of-earth-fiera-di-isola-della-scala/520939063

Eventi e solidarietà 
Ente Fiera Isola della Scala guarda anche al sociale. 

Lunedì 10 novembre 2025 al via la 5ª edizione del Concorso Risabile, l’iniziativa solidale che vedrà protagonisti ai fornelli i ragazzi con disabilità provenienti da diverse realtà veronesi, insieme al riso Nano Vialone Veronese IGP.
Ideato nel 2019 da Pasquale Di Maio, genitore di un ragazzo speciale, il progetto nasce con l’obiettivo di offrire a questi giovani un’esperienza unica: quella di cucinare in un vero ristorante. L’iniziativa è sostenuta da Ente Fiera di Isola della Scala e ULSS 9 Scaligera.

Altre informazioni sulla pagina ufficiale: https://www.facebook.com/tasteofearthisoladellascala

Torna su