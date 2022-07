Teatro Spritz: spettacoli teatrali on the road nell’ora dell’aperitivo

40 eventi artistici on the road, animeranno vie e piazze cittadine nell’ora dell’aperitivo. Si tratta del “Teatro Spritz” che inizia questa sera 26 luglio fino al 29 settembre, nell’ora dell’aperitivo tra le 18.30 e le 20, dal Liston a Veronetta, da Sottoriva a San Zeno, passando per via Giuliari a Borgo Roma, piazza Vittorio Veneto e piazza Saval con le rappresentazioni delle compagnie veronesi: Teatro Scientifico, Modus, Casa Shakespeare, Fondazione Aida e Ippogrifo produzioni.

Cinque compagnie teatrali professioniste veronesi hanno aderito anche quest’anno al progetto, che si svolgerà nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì. Ad esibirsi saranno Teatro Scientifico, Modus, Casa Shakespeare, Fondazione Aida e Ippogrifo produzioni, con performance in varie luoghi per emozionare veronesi e turisti con pezzi teatrali, musicali e circensi.

L’iniziativa, quest’anno alla seconda edizione, è ideata dal Comune di Verona e punta ad animare la città con la proposta di eventi diversi. Il programma degli appuntamenti è stato presentato oggi dall’assessora alla Cultura Marta Ugolini e dall’assessore al Commercio Italo Sandrini. Presenti, in rappresentanza delle compagnie coinvolte, Solimano Pontarollo di Casa Shakespeare, Meri Malaguti di Fondazione Aida, Barbara Baldo di Ippogrifo Produzioni, Isabella Caserta del Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio, Andrea Castelletti e Laura Murari di Modus.

Programmi singole compagnie, dal 26 luglio al 29 settembre 2022.

CASA SHAKESPEARE – Shake Spritz – Pillole di William Shakespeare liberamente tratte da Antonio e Cleopatra, Sogno di una notte di mezza estate, Romeo e Giulietta, e La bisbetica domata. Spettacoli ad interazione col pubblico.

Appuntamenti

Il 3 agosto – via Ponte Pietra. Il 4 agosto – Corte Sgarzarie. Il 31 agosto – via Pallone. Il 1 settembre – piazza Pradaval. Il 14 settembre – Arche scaligere. Il 15 settembre piazza Santa Toscana. Il 27 settembre – piazza Corrubbio. Il 28 settembre – piazzatta Pescheria.

MODUS – Ah! – Lo spettacolo è adatto sia ai bambini che agli adulti. Non vi è una trama vera e propria ma un continuo schiudersi di situazioni caleidoscopiche nel segno dell’incanto e dello stupore. Non una parola, ma un corpo che parla. “AH!” è il moto di spavento alla scoperta della presenza del pubblico, il sospiro per un numero non riuscito, un grido di gioia o di pena, la sorpresa a bocca aperta. Spettacolo di e con Sergio Bonometti, regia di Andrea Castelletti

Appuntamenti

Il 27 luglio – piazzetta Santa Toscana. Il 24 agosto – corte Sgarzarie. Il 31 agosto – corso Santa Anastasia. Il 6 settembre – piazzetta Pescheria. Il 7 settembre – piazza Vittorio Veneto. Il 14 settembre – via Roma. Il 21 settembre – via XIV maggio. IL 28 settembre – via Ponte Pietra.

TEATRO SCIENTIFICO/ TEATRO LABORATORIO – Vida – Spettacolo di teatro – canzone che parla di rinascita, di ritorno alla vita. Il testo, muovendosi con leggerezza tra prosa e canzoni, inneggia al risveglio dei sensi, dipanandosi in una drammaturgia che evoca sentimenti gioiosi e di speranza. Stesura drammaturgica e regia di Isabella Caserta, con Elisa Lombardi, Valerio Mauro e Andrea Cortelazzo.

Appuntamenti

Il 9 agosto – via Roma. Il 10 agosto – piazza Erbe. Il 11 agosto – piazza Saval. Il 25 agosto – piazza Bra. Il 30 agosto – corso Porta Borsari. Il 31 agosto – via Giuliari, Borgo Roma. Il 1 settembre – piazza Biblioteca Civica. Il 6 settembre – piazza Vittorio Veneto.

FONDAZIONE AIDA – Suoni in città – Due famosi musicisti venuti dal passato, vagando per la città di Verona, ne scoprono la storia, i segreti, i suoni e le canzoni. Spettacolo con Alice Canovi e Riccardo Carbone.

Appuntamenti

Il 26 luglio – Portoni Borsari. Il 2 agosto – piazza San Zeno (davanti alla Basilica). Il 23 agosto – piazza Santa Toscana. Il 30 agosto – piazza Bra (davanti al Comune). Il 1° settembre – Giardini Alessandro Canestrari. Il 13 settembre – piazza Isolo. Il 20 settembre – piazza San Nicolò. Il 27 settembre – San Fermo/Via Filippini.

IPPOGRIFO PRODUZIONI – Otto appuntamenti con quattro diversi ospiti selezionati tra le migliori compagnie italiane di circo teatro contemporaneo. Giocoleria, acrobazie e circus comedy per un pubblico trasversale e internazionale.

Appuntamenti

Il 9 agosto – piazza Erbe. Il 10 agosto – piazza Corrubio. L’11 agosto – corso Porta Borsari. Il 23 agosto – Liston. Il 24 agosto, Valverde. Il 6 settembre – Arche Scaligere. Il 7 settembre – piazza Isolo. L’8 settembre – corso Portoni Borsari.