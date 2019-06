Tre Giorni di musica, arte e divertimento per il Sound Vito Festival 2019

L’associazione Culturale Sound Vito presenta il Sound Vito Festival dal 27 al 29 Giugno 2019, uno dei festival di riferimento nel panorama musicale veneto e appuntamento che da più di dieci anni inaugura la bella stagione veronese.

Tre Giorni di musica, arte e divertimento che, come per le passate edizioni, non sarà fatto di sola musica. I due palchi vedranno esibirsi grandi nomi del panorama musicale appartenenti a diversi generi e sonorità. I live saranno accompagnati da un programma ricco di proposte interessanti: dai mercatini handmade agli spazi per le associazioni e installazioni artistiche, dai food truck al quarto e divertentissimo Torneo Regionale di Briscola Mascherata che quest’anno diventa anche ACROBATICA!

La prima delle tre giornate, giovedì 27 giugno, comincerà in grande stile: il palco di Sound Vito ospiterà GIORGIO POI, in tour con il suo ultimo album “Smog”. Con lui ci sarà l’artista romano MEGHA che presenterà SUPERQUARK, ultimo lavoro di studio uscito per Asian Fake, ormai storico collettivo di cui fanno parte anche Coma Cose e Ketama126. In apertura si esibiranno i L’Opera di Amanda.

Venerdì 28 giugno sarà una serata eclettica, dall’alt-pop al rock’n’roll: a mettere a ferro e fuoco il palco della kermesse veneta saranno i TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI, in tour con il loro ultimo lavoro Sindacato dei Sogni, dieci nuove canzoni influenzate dal rock psichedelico californiano dei primi anni Ottanta. Il nuovo concerto sarà l’occasione giusta per dare spazio a queste nuove canzoni ma anche per riproporre le tracce più belle ed amate scritte in questi anni dai Tre allegri ragazzi morti.

Sempre venerdì si alterneranno sui due stage Alosi (ex Pan del Diavolo), Auroro Borealo, con il suo irriverente spettacolo Pop Lo-Fi, Rares e Laser Geyser.

Una serata all’insegna delle migliori proposte “alternative extravagante” e “indie” in Italia per Sabato 29 Giugno. LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, uno dei due headliner di questo sabato all’insegna della musica freschissima, promettono di far ballare il pubblico con il loro ultimo disco, Gioventù Brucata, uscito nell’aprile 2017. Condivideranno la scena con il meglio della scena indie italiana: I Camillas, Giancane, Il Re Tarantola e Mondo Frowno.

PROGRAMMA

Giovedì 27 Giugno

Giorgio Poi

MEGHA

L’Opera di Amanda

Dj Pizza

ingresso libero entro le 20:00 / contributo: 4€ dopo le 20:00

Venerdì 28 Giugno

Tre allegri ragazzi morti

Auroro Borealo

Alosi

Rareș

Laser Geyser

dj-set Afterparty

ingresso libero entro le 20:00 / contributo: 5€ dopo le 20:00

Sabato 29 Giugno

la Rappresentante di Lista

rovere

I Camillas

Tin Woodman

Carol Might Know

Nic Fabris dj-set

4° Torneo Regionale di Briscola Mascherata Acrobatica at SOUND VITO 2019 (dalle ore 18.00)

ingresso libero entro le 20:00 / contributo: 4€ dopo le 20:00

Il San Vito Festival

10.000 m² di musica e divertimento!!

ZONA CAMPING!!

CIRCUS STAGE and DANCE FLOOR COPERTO!!

Zona mercatini / installazioni artistiche

TRUCK FOOD

IZZA AL TAGLIO

GRIGLIATE ARROGANTI ALLA BRACE

ALETTE DI POLLO

PANINI

link utili:

www.soundvito.com

Sound Vito

loc. San Vito di Legnago (VR)

contatti : info@soundvito.com