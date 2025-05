“Un bacio senza tempo – Klimt e Shakespeare in un viaggio immersivo”, progetto multimediale e multidisciplinare, animerà il Teatro Ristori dal 7 giugno al 21 settembre.

Una “prima” in teatro non solo per Verona ma anche a livello nazionale, come hanno spiegato i due direttori artistici, Massimiliano Siccardi, già universalmente conosciuto come autore dello spettacolo Immersive Van Gogh Exhibit e Luca Longobardi, “architetto del suono”, che ha evidenziato il valore dell’intreccio tra musica e immagini. Dopo i saluti istituzionali dell’assessora alla Cultura del Comune di Verona,Marta Ugolini, l’introduzione sulla scommessa culturale senza precedenti del Teatro Ristori è stata a cura di Filippo Manfredi, direttore generale Fondazione Cariverona e consigliere delegato CREA Impresa Sociale.

Dal 7 giugno al 21 settembre 2025, il pubblico potrà vivere un’esperienza sensoriale avvolgente dove l’arte pittorica di Gustav Klimt e il dramma eterno shakespeariano di Romeo e Giulietta si fondono in una narrazione visiva e sonora profondamente emozionante. Alla guida del progetto, due figure d’eccezione: Massimiliano Siccardi, artista visionario e pioniere dell’arte immersiva, e Luca Longobardi, compositore che scolpisce il suono come fosseluce. Con “Un bacio senza tempo”, il Teatro Ristori, gestito dalla società strumentale CREA Impresa Sociale di Fondazione Cariverona, rinnova la sua vocazione a pioniere dell’innovazione, di promotore delle nuove vesti con cui un teatro moderno può attrarre il pubblico – veronese e straniero – attraverso un’iniziativa artistica e culturale originale che suscita grande interesse anche a livello nazionale. Questo viaggio multisensoriale non mette in rete solo due grandi riferimenti del passato ma anche il panorama cittadino con la partecipazione e il sostegno di importanti player culturali del territorio.

La storia di Romeo e Giulietta, che ha reso la città di Verona famosa nel mondo, si fonderà per l’occasione con il grande tema immersivo una selezione delle opere pittoriche di Klimt, tra cui “Il Bacio”, uno dei suoi capolavori più iconici. La platea di trasformerà in un unico palcoscenico dove lo spettatore potrà immergersi in un’esperienza unica a 360 gradi. Sul palco verrà ricreato il balcone degli amanti, con una proiezione di video mapping integrata.

La direzione artistica di “Un bacio senza tempo” avrà una chiara riconoscibilità a livello internazionale grazie alla firma di Massimiliano Siccardi, l’“artista che balla con la luce”. Colui che, in oltre trent’anni di carriera artistica, ha modellato un nuovo tipo di espressione trasversale e multimediale ovvero “L’Opera Immersiva Emozionale”, centrata sulla figura dell’uomo artista. Dopo aver creato nel 2019 lo spettacolo “Immersive Van Gogh Exhibit” per lo spazio 1 Yonge street di Toronto, le sue opere sono state allestite aNew York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Boston, Huston, Nashville, Cleveland, Columbus, Las Vegas, Phoenix, Pittsburgh, Charlotte, Minneapolis, Orlando, Detroit, San Antonio, Kansas City e Londra.Luca Longobardi, conosciuto come l’“architetto” del suono, compone ambienti sonori come fossero edifici: ogni nota è una scelta, ogni suono ha un peso. Formatosi tra Napoli e New York, la sua musica nasce da una visione architettonica e profondamente emotiva. Insieme a Siccardi ha creato un linguaggio immersivo dove immagine, suono e narrazione si fondono in un unico corpo sensoriale. “La musica è l’architrave. È ciò che sostiene tutto”, spiega.

Il progetto vanta il contributo della Direzione Spettacolo del Ministero della Cultura ai Progetti Speciali dell’ambito Teatro per l’anno 2025. L’esperienza sarà fruibile ogni giorno dalle 10 alle 20, con repliche orarie di 45 minuti. Un evento accessibile a tutti grazie a un’ampia gamma di tariffe ridotte e ingressi gratuiti per categorie specifiche.

Filippo Manfredi, Direttore Generale Fondazione Cariverona e Consigliere Delegato CREA Impresa Sociale «Un Bacio senza Tempo rappresenta un momento di svolta nel percorso del Teatro Ristori, che da anni lavora per affermarsi come spazio culturale contemporaneo, capace di coniugare innovazione, qualità artistica e apertura alla città. Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato: cittadini, famiglie, studenti, giovani e turisti. Il nostro territorio, grazie alla sua forte vocazione turistica, offre opportunità straordinarie per proporre esperienze culturali costruite su linguaggi nuovi e coinvolgenti. L’arte immersiva consente di superare le barriere tradizionali della fruizione culturale. Vogliamo che la bellezza sia un’esperienza condivisa, capace di emozionare, sorprendere e far riflettere. È questo il senso del nostro impegno: rendere il Teatro Ristori un luogo vivo, inclusivo e profondamente connesso al territorio. Un legame che si rafforza attraverso il dialogo con le realtà locali, con cui stiamo costruendo percorsi condivisi di partecipazione e valorizzazione culturale.»

