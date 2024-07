Seconda edizione Væltik Celtic Festival a Forte Gisella

Torna il Væltik Celtic Festival: un viaggio nella magia del mondo celtico.

La seconda edizione del “Væltik Celtic Festival” si terrà dal 26 al 28 luglio 2024 presso il suggestivo Forte Gisella a Verona. Dopo il grande successo della prima edizione, quest’anno il festival promette di essere ancora più spettacolare e coinvolgente.

Il Væltik Celtic Festival è un evento unico nel suo genere, dedicato alla celebrazione della cultura celtica attraverso musica, spettacoli, rievocazioni storiche e attività per tutte le età. Durante i tre giorni del festival, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera magica e senza tempo, tra banchetti ricchi di prelibatezze, musicisti che suoneranno melodie celtiche e danze tradizionali.

Orari: Venerdì 26 Luglio dalle 19.30, Sabato dalle 11.00 a mezzanotte, Domenica dalle 11.00 alle 22.30.

Programma dell’evento:

– 26 luglio: concerto in live del duo Ragnarök che apriranno la prima notte del festival con la loro musica viking folk

– 27-28 luglio: concerto Uttern e Riurors, danze, giochi celtici, workshop e Laboratori per tutte le eta e molto altro. Non mancheranno i food truck con specialità culinarie e fiumi di birra artigianale per tutti i gusti.

Il festival è organizzato da Aics Verona con il patrocinio della quarta circoscrizione del Comune di Verona in patto di sussidiarietà. L’obiettivo è far conoscere e apprezzare la ricca eredità culturale celtica, offrendo un’esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti.