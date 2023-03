Il vincitore del “Premio Zorzella” Michele Uliana al Teatro Camploy

Si sono concluse le selezioni dei musicisti che hanno partecipato al bando della XIV° edizione del Premio Zorzella 2023, duro compito quest’anno per la giuria formata dal maestro Marco Pasetto, i musicisti Peppe Gasparini, Nicola Monti, Lorenzo Conte e dal presidente del Circolo del Jazz di Verona Umberto Bonani, in quanto l’altissimo livello qualitativo dei candidati ha richiesto un’ ulteriore proroga di tempo per un’approfondita valutazione.



Ad aggiudicarsi il premio quest’anno è stato il clarinettista di Ponzano Veneto MICHELE ULIANA, classe 1989, diplomato al Conservatorio di Castelfranco Veneto, e già noto anche a livello nazionale per aver partecipato e vinto diversi premi dedicati alle sonorità del jazz e per essere dal 2012 il clarinettista ufficiale del prestigioso Gran Caffè Quadri di Piazza San Marco a Venezia.

Come afferma la giuria stessa, Michele ha convinto oltre per capacità tecnica ed esecutiva anche per l’approccio elegante, disinvolto e sicuro con lo strumento inserendosi perfettamente nelle performance sia con altri musicisti che in solo.



Avremo così il piacere di poter assistere ad una sua esibizione la sera di Mercoledì 15 Marzo presso il Teatro Camploy di Verona, insieme alla BIG BAND RITMO SINFONICA CITTA’ DI VERONA e alla storica e sempre più strepitosa STORYVILLE JAZZ BAND, con inizio dalle ore 21.00 e ingresso gratuito.



Un menzione d’onore va al musicista contrabbassista FRANCESCO BORDIGNON arrivato ad un punto dal vincitore con una “segnalazione di qualità per capacità tecnica, fantasia e fraseggio” assegnata dai maestri e musicisti della giuria.



Il Premio Zorzella è organizzato da Doc Servizi e Rete Doc in. Collaborazione con Aloud e Circolo del Jazz di Verona, sotto la guida artistica del Maestro Marco Pasetto con il Patrocinio della Comune di Verona e la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura di Verona.

Michele Uliana

Diplomato in clarinetto con il massimo dei voti, sotto la guida del M° Roberto Scalabrin, al Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto (Tv) nel 2011. Vincitore di 2 borse di studio, nel 2008 e nel 2010, dedicate alla memoria del M° D. Zambon al Conservatorio “A. Steffani”di Castelfranco Veneto (Tv). Studia jazz con Nico Gori, Danilo Memoli ed ha partecipato alle masterclass di: Barry Harris, Eddie Daniels, Simone Zanchini, Bruno Cesselli.

Dal 2012 è clarinettista del “Ristorante – Gran Caffè Quadri”, in Piazza San Marco (Venezia).

Finalista in importanti concorsi nazionali ed internazionali come il

Premio Internazionale Massimo Urbani nel 2016 a Camerino (Mc) e il Vittoria Rotary Jazz Awards nel 2017 a Vittoria (Rg).

Nel 2017 vince il “Tony Scott Clarinet Award” a Salemi (Tp) città di origine di Tony Scott.

Nel 2018 vince il Premio del Pubblico alla 15a edizione del concorso “Chicco Bettinardi” del Piacenza Jazz Festival per i giovani talenti del jazz italiano. Ha tenuto concerti in importanti festival e rassegne tra cui si ricordano: Umbria Jazz (con Gianni Cazzola e Sandro Gibellini), 6° European Clarinet Festival (con Gabriele Mirabassi, Bepi D’Amato e Nicola Giammarinaro), Bologna Jazz Festival, Vicenza Jazz, Treviso Suona Jazz Festival, Società del Quartetto di Vicenza, JazzMi, Novara Jazz ed altri.