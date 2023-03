Angelo Branduardi al Teatro Filarmonico

Ospite per la seconda volta a “Verona Folk”, Angelo Branduardi torna a suonare dal vivo il prossimo lunedì 20 marzo alle ore 21.00 sul palco del Teatro Filarmonico. Ad accompagnare il poliedrico Menestrello per l’unica data in Veneto del suo “Confessioni di un malandrino Tour 2023”, ci sarà Fabio Valdemarin, pianista e polistrumentista già collaboratore di Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia e Mario Lavezzi, oltreché apprezzata firma di musiche di scena per Arturo Brachetti e Vanni de Luca.

Un progetto acustico colto e di straordinaria raffinatezza che restituisce tutta la ricerca ed il misticismo artistico dell’eclettico polistrumentista-trovatore, in un viaggio musicale dai suoni antichi ed eterei, tra i suoi brani più famosi e situazioni sonore inedite.