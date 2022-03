Antica Fiera di Marzo a Fumane

Torna a Fumane l’Antica Fiera di Marzo nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 marzo. Giunta alla 147 edizione, la fiera prevede un ricco programma enogastronomico e culturale. Convegni, laboratori, performance artistiche, visite guidate, mercato contadino e passeggiate sono solo alcune delle attività proposte dall’Antica Fiera di Marzo. Immancabili gli stand enogastronomici con piatti tipici e specialità locali.

PROGRAMMA

SABATO 19 MARZO



MAZZUREGA 9:30 – PASSEGGIATA

Il CTG Valpolicella organizza una facile passeggiata guidata con visita ai luoghi simbolo della vita di Bartolomeo Lorenzi, in compagnia di un suo discendente, Leonardo Lorenzi. Ritrovo alle ore 9.30 davanti alla chiesa parrocchiale di Mazzurega.

Rientro previsto per le ore 12.30 circa con piccolo rinfresco.

Difficoltà: facile. Lunghezza: 4 km circa. Dislivello: 100 metri circa.

Gratuito con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni tel. 349-5923868.



FUMANE 14:30 – PASSEGGIATA

Il CTG Valpolicella organizza una facile passeggiata guidata con visita ai luoghi della cultura più importanti del capoluogo fumanese, come la chiesa parrocchiale di San Zeno, la chiesa di Santa Maria del Degnano e la chiesa di San Micheletto.

Ritrovo alle ore 14.30 davanti alla chiesa parrocchiale di Fumane.

Rientro previsto per le ore 17.30 circa con piccolo rinfresco.

Difficoltà: facile. Lunghezza: 5 km circa. Dislivello: 100 metri circa.

Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni tel. 349-5923868.



FUMANE – TEATRO COMUNALE – 18:00/20:00 – CONCERTO / SPETTACOLO

Concerto ad ingresso gratuito. Ad aprire lo spettacolo i gruppi di ragazzi “The Smokers” e “Little Bit” nati dall’esperienza della scuola di musica comunale nell’ambito del progetto “musica d’insieme”.A seguire i fantastici “QUARTINO DIVINO” con il loro sound tratto dal repertorio di musica tradizionale “nostrana” rivisitata in stile folk contemporaneo.

DOMENICA 20 MARZO



FUMANE PIAZZA IV NOVEMBRE 9:30 / 18:00

Tradizionale mercato in piazza con bancarelle di artigianato e prodotti tipici. Tra gli espositori la Pro Loco di Molina con la mostra delle loro attività apistiche e cesteria.



Ore 10:30 fronte municipio – presentazione gioco BROJO

I ragazzi del gruppo “SBAM” nato nell’ambito del progetto intercomunanle GROOVE, che si sviluppa in diverse tematiche progettuali rivolte ai giovani, presenteranno “Brojo” il gioco da tavolo di loro invenzione ispirato ai territori della Valpolicella, della Lessinia e della Val d’Adige. A seguire ci si potrà cimentare in prima persona nel gioco per chi lo volesse



Ore 16:00 Sala Consiliare – Convegno

Bartolomeo Lorenzi e il paesaggio rurale della Valpolicella: dal Poema ai giorni nostri”Nel celebrare l’illustre figura dell’Abate Lorenzi nell’anno del bicentenario della sua morte, si descriveranno le peculiarità e potenzialità del paesaggio rurale della Valpolicella giungendo alla presentazione del progetto che ha portato all’iscrizione di Fumane e della Valpolicella al registro dei paesaggi rurali storici.

Programma del convegno:

– Leonardo Lorenzi: Bartolomeo Lorenzi, il “figlio più illustre della Valpolicella” nei 200 anni dalla sua morte

– Arch Chiara Zanoni: Il registro dei panorami rurali storici, un’opportunità per la Valpolicella

– prof. Roberta Capitello – economia ed estimo Rurale: il ruolo del paesaggio rurale declinato con le finalità del turismo enogastronomico

– prog. Giovanni Viviani: agricoltura e paesaggio di collina, dall’abate Lorenzi ad oggi.



Per la ristorazione alcuni bar e attività locali vi prepareranno succulenti piatti di pizzoccheri, trippe, arrosticini, gnocchi di malga, polenta con salame e funghi, dolci e tanto altro ancora.



I bar aderenti sono i seguenti:

Bar Banchette che vi aspetta con i suoi dolci fatti in casa

Bar baracca, caffè capricci, il giardino di Mario e bar vita per i piatti caldi di primi e secondi.

Si potrà inoltre prenotare un menu fiera allo 0456839146 presso il ristorante enoteca della Valpolicella

Tutti gli eventi seguiranno le normative anti Covid in vigore al momento.