BioBlitz di naturAzioni

Il Comune di Verona e il Museo di Storia Naturale di Verona organizzano il nuovo appuntamento BioBlitz, un’iniziativa di Citizen Science inserita nella linea “Ricerca” del progetto naturAzioni.

Seguendo il successo degli eventi precedenti al Giarol Grande e a Forte Santa Caterina, l’appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 aprile a Villa Are, località gestita in base a un patto di sussidiarietà, situata in Via Torricelle 6.

Alcune visite guidate si terranno anche in Valdonega, in Via Marsala e al Parco Lombroso del quartiere Borgo Trento.

Due giorni di attività per affiancare nuovamente ricercatori ed esperti naturalisti nella raccolta di dati di campo sulla flora e la fauna della città di Verona.

Una nuova e imperdibile occasione per lavorare a stretto contatto con scienziati e naturalisti e imparare a riconoscere un’ampia varietà di specie di piante e animali in un vero e proprio laboratorio all’aria aperta.

Il BioBlitz in Valdonega e Villa Are è organizzato dal Comune di Verona e dal Museo di Storia Naturale di Verona, nell’ambito della linea di azione “Ricerca” del progetto naturAzioni, con la collaborazione di: progetto agri-Parco Villa Are, progetto è VRgreen, MUSE – Museo delle Scienze di Trento, e delle associazioni La Raganella ETS, GEA Onlus, Comitato per il Verde, GIROS, Verona Birdwatching, e WWF Verona.

COME PARTECIPARE

L’ingresso all’info-point e ai gazebi è libero, ma per partecipare alle attività di ricerca e alle escursioni guidate è necessaria o consigliata l’iscrizione.

Tutte le attività sono gratuite.

Maggiori informazioni e iscrizioni

PROGRAMMA

Sabato 13 aprile 2024

I giardini urbani e le mura – 14.30/16.30

Escursione guidata. Percorso tra i giardini pubblici nei pressi delle mura tra Borgo Trento e Valdonega per conoscere la storia delle mura nel Novecento.

Ritrovo: Parco Lombroso, nei pressi del monumento

A cura di: Comitato per il verde

Iscrizione obbligatoria

Rapaci notturni in ambito urbano – ore 20.30/22.30

Escursione guidata sui rapaci notturni in ambito urbano.

Ritrovo: Via Marsala, al capolinea dell’autobus

A cura di: La Raganella ETS

Iscrizione obbligatoria

Alla ricerca degli animali notturni – ore 20.30/22.30

Ricerca partecipata. Quali sono gli animali che popolano le notti primaverili? Seguirete i ricercatori che grazie a “trappole” luminose, bat detector e torce vi guideranno nella scoperta delle specie che vivono nelle nostre colline.

Ritrovo: Info point di Villa Are

A cura di: Museo di Storia Naturale di Verona e WWF mantovano U.O. Mantova

Iscrizione consigliata

Domenica 14 aprile 2024

Gli uccelli delle colline di Verona – ore 9.00/10.30

Escursione guidata per l’osservazione e l’ascolto degli uccelli.

Ritrovo: Via Marsala, al capolinea dell’autobus

A cura di: Verona Birdwatching

Iscrizione obbligatoria

La fauna del bosco – ore 9.30/11.00

Ricerca partecipata.Trappole a caduta, foto-videotrappole e hair tubes sono alcune delle metodologie che vengono utilizzate per comprendere quali sono le specie che vivono nelle aree boschive della Valdonega. Seguirete i ricercatori nell’attività di controllo di queste strumentazioni e arrivati al campo base parteciperete al riconoscimento delle specie.

Ritrovo: Infopoint Villa Are

A cura di: Museo di Storia Naturale di Verona

Iscrizione consigliata

La vita nella sorgente – ore 10.00/11.30

Ricerca partecipata. La Fontana di Sommavalle verrà studiata attraverso l’analisi dei macroinvertebrati acquatici che popolano questa sorgente.

Ritrovo: Info-point Villa Are

A cura di: MUSE – Museo delle Scienze di Trento in collaborazione con Museo di Storia Naturale di Verona

Iscrizione consigliata

Fiori in città… o quasi! – ore 10.00/11.30

Ricerca partecipata. Camminando sulle Torricelle insieme ai botanici parteciperete a un’indagine per l’identificazione di orchidee e altre piante spontanee.

Ritrovo: Info-point Villa Are

A cura di: G.I.R.O.S. – Gruppo Italiano Ricerca Orchidee Spontanee e Museo di Storia Naturale di Verona

Iscrizione consigliata

Rocce e fossili: viaggio nel tempo – ore 10.30/12.00

Escursione guidata alla scoperta della storia geologica del territorio. Attraverso l’osservazione delle rocce e fossili, proveremo a comprendere l’evoluzione nel tempo dell’ambiente in cui viviamo e delle forme di vita che l’hanno popolato, riflettendo anche su come la geologia faccia costantemente parte della nostra vita quotidiana.

Ritrovo: Info-point Villa Are

A cura di: Museo di Storia Naturale di Verona

Iscrizione obbligatoria

La fauna dei prati – ore 10.30/12.30

Ricerca partecipata. Retino alla mano, assisterete gli esperti entomologi nell’individuazione della piccola fauna dei prati delle nostre colline.

Ritrovo: Info-point Villa Are

A cura di: Museo di Storia Natutale di Verona e WWF Verona

Iscrizione consigliata

A caccia dei tesori della natura – ore 14.00/15.00

Escursione guidata e di ricerca di elementi naturali.

Ritrovo: Info-point Villa Are

A cura di: Associazione Gea Onlus

Iscrizione obbligatoria

La vita nella sorgente – ore 14.30/16.00

Ricerca partecipata. La Fontana di Sommavalle verrà studiata attraverso l’analisi dei macroinvertebrati acquatici che popolano questa sorgente.

Ritrovo: Info-point Villa Are

A cura di: MUSE – Museo della Scienza di Trento in collaborazione con Museo di Storia Naturale di Verona

Iscrizione consigliata

Piccoli animali del suolo – ore 14.30/16.00

Ricerca partecipata. La vita in una zolla di terra è più ricca di quanto siamo soliti immaginare. Vedrete da vicino questi piccoli animali e aiuterete i ricercatori a determinarli al microscopio.

Ritrovo: Info-point Villa Are

A cura di: Museo di Storia Naturale di Verona

Iscrizione consigliata

Anfibi e rettili da scoprire – ore 14.30/16.00

Ricerca partecipata. Quali sono le tecniche e gli orari per individuare anfibi e rettili? Insieme ai ricercatori imparerete come si studiano questi animali.

Ritrovo: Info-point Villa Are

A cura di: Museo di Storia Naturale di Verona

Iscrizione consigliata

I risultati del BioBlitz – ore 17.30

Momento conclusivo

Ritrovo: Info-point Villa Are

La Valdonega: storia naturale e umana di un paesaggio – ore 10.00/12.00 e 14.00/16.00

In questo punto conoscitivo allestito nel parco di Villa Are sarà possibile approfondire con esperti tematiche quali: il paesaggio della Valdonega e i suoi fondali collinari, la forma del territorio e delle sue acque nella trasformazione socio-economica fino dall’epoca romana, le relazioni con l’ambito urbano e l’Adige.

Inoltre verrà presentato il libro di “Lucia Bisi-Gabriello Anselmi – La Valdonega, un quartiere tra città e campagna”, con all’interno interventi di Roberto Zorzin e Costanza Rampello.”

Ritrovo: presso il gazebo a Villa Are

A cura di: Arch. Anna Braioni e Arch. Gabriello Anselmi dell’associazione “07CentSeptArte&Territorio”

I progetti naturAzioni, è VRgreen e agri-Parco Villa Are – ore 10.00/12.00 e 14.00/16.00

Ritrovo: presso il gazebo di Villa Are

A cura di: Museo di Storia Naturale di verona, Univesità di Verona, Aps Villa Are