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Caravaggio in versione rock al Teatro Nuovo di Verona con un musical “ribelle”

michelangelo da caravaggio rock musical verona

Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 21:00, il Teatro Nuovo ospita il musical “Michelangelo da Caravaggio – a Rebel Rock Musical”. Un viaggio emozionante in due atti che ripercorre la vita tormentata del Merisi, dal buio dei bassifondi alla luce eterna delle sue tele.

Sul palco, una produzione imponente con 10 performer e 4 musicisti dal vivo per raccontare la rivoluzione di un artista che ha sfidato la Roma del ‘600, un mondo fatto di segreti inconfessabili e passioni travolgenti. Lo spettacolo mette in musica il carattere indomito di Caravaggio e la sua ricerca di un’umanità libera da ogni ipocrisia, trasformando la sua storia incredibile in un’esperienza rock che vi terrà con il fiato sospeso fino all’ultima nota.

Il Potere trema davanti ad un uomo che ha il coraggio di rifiutare le rappresentazioni false, i fronzoli e gli inutili orpelli, mostrando il divino nel dolore e nella sofferenza degli ultimi: poveri, umili, ragazze e ragazzi di vita.

Una storia raccontata con forza incontenibile e che conduce ad un sorprendente ed inaspettato finale. Con la consapevolezza che “il buio è la regola, la luce l’eccezione”.

“Michelangelo da Caravaggio – a Rebel Rock Musical” non è solo il racconto della vita e della misteriosa fine del pittore. È uno spettacolo travolgente che celebra l’eredità inestimabile contenuta nei suoi dipinti, la sua Arte, ma soprattutto la sua continua ricerca della Luce, contro tutto e tutti.

In uno stile musicale Rock progressive incisivo e piacevole, con un Sound Design sorprendente e costantemente orecchiabile, indissolubilmente legato alla tradizione del Musical Theater.

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Biglietti

giovedì 23 Aprile 2026

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