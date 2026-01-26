Carnevale a Monteforte d’Alpone

Torna a Monteforte d’Alpone il grande “Carnevalon de l’Alpon”, una tradizione che da decenni anima il paese con colori, maschere e allegria.

Monteforte d’Alpone, terra del bianco Soave Classico, dal 12 al 17 febbraio 2026 presenta la 76esima edizione del “Carnevalon de l’Alpon”, uno dei più grandi e divertenti carnevali della provincia di Verona.

Ogni anno, infatti, arrivano migliaia di ospiti da tutto il Veneto. Durante le sfilate, per i più golosi, in piazza saranno presenti stand gastronomici con gnocchi, frittelle e vino Soave.

A rappresentare lo spirito della festa è il manifesto ufficiale, realizzato da Filippo Giuliari, che raffigura il Sior Carnevalon, simbolo del Carnevale, affiancato dalla Regina del Torbolin, un emblema stravolgente che segna un nuovo capitolo della nostra storia.

Tre le grandi sfilate in programma

1) Sabato 14 febbraio, alle ore 20.00, nel centro storico partirà la suggestiva Sfilata notturna di carri allegorici e gruppi mascherati, arricchita da giochi di luce e colori.

2) Domenica 15 febbraio, alle ore 14.00, nelle frazioni di Brognoligo e Costalunga, spazio al Carnevale dei Bambini, con una sfilata di carri pensata appositamente per i più piccoli.

3) Martedì 17 febbraio, a partire dalle ore 14.00, nel centro storico si terrà la grande e storica Sfilata di carri allegorici, appuntamento clou della manifestazione.

Ricco il calendario degli eventi collaterali

Giovedì 12 febbraio, alle ore 20.30, nel salone Ermolao Barbaro del Palazzo Vescovile, si terrà l’incontro “Storie di satira del Carnevalon” con Giammarino Battistella, intervistato dal giornalista Marco Bolla. Un viaggio tra aneddoti, storie e scherzi che hanno segnato la tradizione carnevalesca montefortiana.

Venerdì 13 febbraio, in piazza Silvio Venturi, dalle 19.00 si celebrerà il tradizionale Vènardi Gnocolàro, con la preparazione degli gnocchi tipici “montefortiani” con pomodoro, zucchero e cannella.

Lunedì 16 febbraio, alle ore 20.30, presso il Palazzetto dello Sport di Monteforte d’Alpone, andrà in scena il celebre Luni Pignatàro, la serata di cabaret più famosa e irriverente dell’Est veronese, con la partecipazione di comici, musicisti e cantanti. Come da tradizione, vincerà chi saprà conquistare il pubblico a colpi di fischi e rulli di “pignàte”.

Un po’ di storia

Ufficialmente nato nel 1949, il Carnevalon de l’Alpon affonda le sue radici alla fine dell’Ottocento. La sua fama di carnevale “spiritoso e pazzerello” si consolida nel primo Novecento grazie a una forte impronta satirica e irriverente.

Dopo la Seconda guerra mondiale, il Carnevalon rinasce con rinnovata energia, conquistando popolarità in tutta la provincia veronese grazie a carri sempre più spettacolari realizzati dai maestri di cartapesta montefortiani.

Il Carnevalon de l’Alpon non è solo una sfilata, ma un’esperienza collettiva di gioia, creatività e ironia: un appuntamento imperdibile capace di celebrare la tradizione montefortiana in tutta la sua vivacità.