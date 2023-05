“Risosterie” a Isola della Scala

Dopo il successo, costantemente in crescita, ottenuto dalla Fiera del Riso, che quest’anno presenta la sua 55° edizione, il Comune di Isola della Scala con il suo Ente Fiera ed il Consorzio Vialone Nano IGP decidono di rilanciare con un secondo evento: Risosterie in programma dal Venerdì 19 a Domenica 21 Maggio.

Un nuovo format il cui focus resta quello di promuovere le eccellenze del territorio veronese e veneto.

Verranno infatti presentati oltre 20 piatti a base di riso Vialone Nano, sapientemente abbinati ad oltre 50 etichette vinicole venete.

Riso in tutte le sue forme dunque, proposto non solo in chiave tradizionale ma anche in maniera innovativa ed internazionale. Torte a base di riso, verdure pastellate e patatine fritte al riso, sushi e molto altro ancora… celebriamo una materia prima veronese riconosciuta in tutto il mondo per la sua altissima qualità.

L’evento sarà poi condito da un ricco programma d’intrattenimento adatto a tutti.

KIT DEGUSTAZIONE CALICE + SACCA ACQUISTABILE IN LOCO AD €5,00

Programma

Venerdì 19 Maggio:

Risosterie ospiterà la 1° tappa del concorso di bellezza più famoso d’Italia – Miss Italia

Sabato 20 Maggio;

Live Music con i September Groove nota band che propone il meglio della Disco-Music e del Funk anni ’70-’80.

Domenica 21 Maggio:

Dalle 10.00 alle 21.00 :

FAMILY DAY – Un ampia area allestita con giochi in legno, attivita ludiche e animazione

Dalle 21.00 alle 24.00

Dj set con aperywine con Ramon Ramonito DJ

Evento organizzato da:

Comune di Isola della Scala, Ente Fiera, Riso Consorzio I.G.P Vialone Nano Veronese , Hostaria, Studio Grandi Eventi.

Si ringraziano gli espositori partecipanti:



FOOD AREA

Melotti

La Pila

Ferron

La Botteghetta

Yokoso Sushi

Cantarella

Ch.service

Gelateria Elena

Si rigraziano gli espositori wine, che porporranno 50 Etichette di Vino Italiane ed Europee.



WINE AREA

Jenfry Bar

Macello Pubblico

Proloco Negrar di Valpolicella

Per maggiori info:

info@studiograndieventi.it