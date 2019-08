Chorus & Friends 2019, la classe di Ferro, il volo di Sara

Torna anche quest’anno il consueto appuntamento con Chorus & Friends.

Quest’anno l’ospite musicale di Chorus è il chitarrista veronese Giovanni Ferro, nome noto della scena musicale del fingerpicking nazionale.

Ma tra gli amici di Chorus saremo anche felici di annoverare, ospite nel corso della serata, anche la veronesissima Sara Simeoni, primatista mondiale di salto con in alto e campionessa olimpionica tra il 1978 ed il 1980, gli anni ‘delle stelle italiane’.

CHORUS & FRIENDS – LA CLASSE DI FERRO, IL VOLO DI SARA

Chorus & Friends raggiunge quota 9 ed invita le eccellenze veronesi a festeggiare a Villa Carrera

Dopo un’edizione passata alla storia per essere stata spostata a Settembre e per aver subito le ingiurie del tempo meteorologico, portando per la prima volta la manifestazione al riparo del Teatro Centrale di San Bonifacio, quest’anno il consueto appuntamento di mezza estate con Chorus, ritorna ad essere programmato nell’ultima settimana di Agosto, Sabato 31 Agosto alle ore 21.00, nell’usuale splendida cornice di Villa Zenobio-Trezza (messa a disposizione dai Signori Tacchella e dalla Carrera Jeans) a Caldierino.

Chorus Gruppo Ritmico Corale produce questa manifestazione dal 2011, allo scopo di rinnovare annualmente la tradizione con collaborazioni di gran classe. Sotto l’egida di Chorus & Friends sono infatti passati artisti della più varia fama e provenienza, ma sempre di chiaro talento: dai NERI PER CASO, ai SONOHRA, dal VENETUM BRASS, a DETTO MARIANO, passando per i buskers DEITSCHEAFNER BLECHBLASER TRIO di Bolzano e i POSTEGGIATORI ABUSIVI di Salerno, fino al giovane ma ormai affermato talento di BEATRICE PEZZINI, finalista di The Voice of Italy, ed all’ottima collaborazione con il gruppo bandistico di rappresentanza della Città di Verona – l’omonima BIG BAND RITMO SINFONICA di Marco Pasetto.

Anche quest’anno gli spettatori verranno invitati a proseguire i festeggiamenti in Piazza San Lorenzo Martire a Caldierino, dove, su prenotazione, sarà possibile cenare all’aperto con i coristi.

La realizzazione di Chorus & Friends è patrocinata dal Comune di Caldiero, dall’ASAC Veneto e dalle aziende Carrera S.p.A di Caldiero (Vr), Life Group Servizi Assicurativi & Finanziari di Verona,.

Ulteriori informazioni anche sulla prevendita dei biglietti, sono reperibili sul sito www.chorus.verona.it oppure scrivendo a eventi@chorus.verona.it