Concerto di Morgan, al Teatro Romano di Verona, in occasione del Festival della Bellezza

CANZONI DELL’APPARTAMENTO, I QUEEN E ALTRE HIT DELLA BELLEZZA.

Il Pirata torna Altrove.

Riarreda l’appartamento nella forma smagliante del classico.

Una natura svanita, fiori che appassiscono, alberi che scompaiono.

Una luce commestibile. Abiti e gioielli simbolici.

Gli archi e i fiati di Baby, la cover di Gaber, la traduzione di If dei Pink Floyd.

I Queen, De André, Endrigo, Bowie, i fiori delle mille e una song.

Cantautore eclettico, fondatore dei Bluvertigo, dandy irriverente ed eccentrico compositore, virtuoso polistrumentista e uomo di spettacolo, è tra le personalità più affascinanti dello show business, per l’estro, la cultura e l’atteggiamento spregiudicato del corsaro gallese da cui mutua il nome d’arte.

Talento precoce inizia a suonare la chitarra a sei anni, a nove compone la sua prima sonata per pianoforte, a sedici si guadagna da vivere suonando nei pianobar. Negli anni ‘80 coniuga il genere new romantic con la passione per il rock e studia pianoforte al Conservatorio.

Nel 1994 fonda i Bluvertigo. Nel 1995 esce il primo album Acidi e basi, seguito da Metallo non metallo nel 1997 e Zero nel 1999, anno in cui esce per Bompiani la sua raccolta di poesie Dissoluzione. Collabora come bassista al disco Gommalacca di Battiato, per cui recita nel film Perduto amor. Nel 2002 apre con i Bluvertigo i concerti in Italia di David Bowie.



Nel 2003 debutta come solista con Canzoni dell’appartamento. Nel 2005 pubblica il remake dell’album di Fabrizio De André Non al denaro non all’amore né al cielo e collabora con Edoardo Bennato al disco La fantastica storia del Pifferaio Magico. Nel 2007 esce un nuovo album di inediti, Da A ad A, nel 2009 Il mio mondo, con brani di Piero Ciampi, Sergio Endrigo, Gino Paoli e nel 2010 Morganicomio – Morgan al suo meglio che raccoglie diciannove tra i suoi brani più famosi. Nel 2012 pubblica Italian songbook Vol. 2, con classici italiani di prestigio internazionale.

Dal 2008 è protagonista in televisione di programmi quali X Factor, Che tempo che fa, Le invasioni barbariche; da aprile 2019 è coach del talent The voice of Italy su Rai 2.