Corso Base di Astrologia Umanistica Evolutiva

  • Inizio

    27 Gennaio 2026
    18:30

  • Fine

    23 Giugno 2026
    20:30

  • Higge Hive

    Vicolo Fossetto, 3c, 37123 Verona VR

corso astrologia umanistica

Un viaggio di 30 ore per scoprire il linguaggio simbolico dello zodiaco, leggere il tuo tema natale e comprendere ciò che muove il tuo mondo interiore.

L’astrologia umanistica evolutiva nasce dall’incontro con la psicologia junghiana e dal principio di sincronicità: il cielo non determina, ma riflette ciò che viviamo dentro.

Un approccio che non prevede previsioni o fatalismi, ma consapevolezza, significato e crescita personale.
Guidati da Stefania Marchesini, esploreremo elementi, segni, case, pianeti personali e transpersonali, Chirone, i Nodi Lunari e le principali tecniche di interpretazione del tema natale.

Un percorso chiaro, simbolico e profondamente trasformativo.

Per chi è?
Per chi vuole conoscersi meglio, per chi ama il linguaggio dei simboli, per chi desidera comprendere la propria mappa interiore e trovare nuove chiavi di lettura.

Informazioni:
Dal 27 gennaio al 23 giugno
Hygge Hive | Vicolo Fossetto 3C, Verona
In presenza (posti limitati) oppure online su Zoom
Martedì sera | 18.30–20.30
Tutte le lezioni sono registrate e inviate ai partecipanti.

Per info e iscrizioni:
[email protected] | Tel: 345 840 0476

