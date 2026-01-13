>
Corso Base di Astrologia Umanistica Evolutiva
-
Inizio
27 Gennaio 2026
18:30
-
Fine
23 Giugno 2026
20:30
-
Higge Hive
Vicolo Fossetto, 3c, 37123 Verona VR
Un viaggio di 30 ore per scoprire il linguaggio simbolico dello zodiaco, leggere il tuo tema natale e comprendere ciò che muove il tuo mondo interiore.
L’astrologia umanistica evolutiva nasce dall’incontro con la psicologia junghiana e dal principio di sincronicità: il cielo non determina, ma riflette ciò che viviamo dentro.
Un approccio che non prevede previsioni o fatalismi, ma consapevolezza, significato e crescita personale.
Guidati da Stefania Marchesini, esploreremo elementi, segni, case, pianeti personali e transpersonali, Chirone, i Nodi Lunari e le principali tecniche di interpretazione del tema natale.
Un percorso chiaro, simbolico e profondamente trasformativo.
Per chi è?
Per chi vuole conoscersi meglio, per chi ama il linguaggio dei simboli, per chi desidera comprendere la propria mappa interiore e trovare nuove chiavi di lettura.
Informazioni:
Dal 27 gennaio al 23 giugno
Hygge Hive | Vicolo Fossetto 3C, Verona
In presenza (posti limitati) oppure online su Zoom
Martedì sera | 18.30–20.30
Tutte le lezioni sono registrate e inviate ai partecipanti.
Per info e iscrizioni:
[email protected] | Tel: 345 840 0476
Altri eventi come questo li puoi trovare anche sulla nostra nuova App: scaricala su Android o su Apple.