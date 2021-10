Corso di Grafologia a Verona

Ha inizio a Novembre 2021 il Corso di Grafologia organizzato dalla Scuola Grafologica Morettiana di Verona.

DIVENTA CONSULENTE GRAFOLOGO

OPEN DAY: VIENI A CONOSCERCI IL 13 NOVEMBRE 2021.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria 348.3479588 – e-mail: info@centrografologia.it

IL CONSULENTE GRAFOLOGO

La scrittura rappresenta uno degli strumenti comunicativi più straordinari: sintesi di attività complesse, essa è, anzitutto, un comportamento e, come tale, espressivo dell’intero, singolo, individuo.

Il professionista che si interessa di studiare la scrittura sotto tutti i punti di vista (motorio, cognitivo, emotivo, relazionale, evolutivo) è il consulente grafologo, che può operare in vari settori operativi: da quello giudiziario, come perito per il tribunale, forse il più noto, a quello legato all’orientamento scolastico e universitario, al settore aziendale per la selezione del personale.

IL CORSO

La Scuola Grafologica Morettiana di Verona, accreditata AGI (Associazione Grafologica Italiana) e in partenariato con ASNOR (Associazione Nazionale Orientatori), prevede un percorso triennale di studi attraverso lezioni frontalie on line e fornisce solide basi e abilità operative a futuri grafologi professionisti e a coloro che desiderano imparare una disciplina favorente la conoscenza personale e l’indagine della personalità umana.

L’associazione a cui fa capo la Scuola, svolge la propria attività con il patrocinio del Comune di Verona ed aderisce agli estremi della legge 4/2013, approvata in via definitiva dalla camera il 19 novembre 2012 e pubblicata in gazzetta ufficiale il 26 gennaio 2013 sulle disposizioni in materia di professioni non organizzate. Il titolo di “Consulente Grafologo” rilasciato alla fine di tale percorso di studi, permette di esercitare la professione di grafologo presso i tribunali in qualità di CTU o CTP o negli altri ambiti di specializzazione scelti.

GLI AMBITI DI APPLICAZIONE

Peritale giudiziario: in ambito giuridico, in qualità di CTP o CTU, si svolgono perizie per l’accertamento dell’autenticità e/o paternità di mano di firme, cambiali, lettere anonime, testamenti, eccetera.

Orientamento professionale e selezione del personale: la grafologia, oltre a consentire la rilevazione delle attitudini individuali, viene sempre più frequentemente utilizzata per l’orientamento alla professione, la selezione del personale, la riorganizzazione aziendale.

Età evolutiva e orientamento scolastico e universitario: concerne l’analisi e l’osservazione dei primi segni grafici, dagli scarabocchi ai disegni, e della scrittura che vedono coinvolto il bambino sin dai primi anni di vita fino a tutto il periodo della scuola primaria inferiore e superiore. Cogliere le tendenze individuali attraverso la scrittura, significa essere di supporto all’orientamento ed alla scelta del percorso di studi.

Consulenza grafologica individuale: offre uno sguardo alla totalità dell’individuo. Questo permette di osservare le componenti del temperamento, le modalità di relazione con gli altri e con l’ambiente esterno. La scoperta di punti di forza e potenzialità, oppure di tensioni, blocchi emotivi, conflitti, può aiutare il soggetto a collocarsi con maggiore consapevolezza nel proprio ambiente oppure a richiedere l’aiuto di cui ha bisogno.

Consulenza familiare: cogliendo in maniera profonda le dinamiche affettive e motivazionali, un ulteriore settore di applicazione dell’analisi della scrittura riguarda l’ambito familiare, attraverso la comprensione delle dinamiche relazionali e affettive vissute all’interno della famiglia o della coppia. La grafologia risulta un valido aiuto nella mediazione familiare e in tutte le relazioni d’aiuto.

A CHI SI RIVOLGE

Aspiranti ad una professione emergente (il numero dei grafologi attualmente operanti in tutto il territorio italiano è di circa 1500 unità)

Professionisti ed insegnanti interessati ad integrare la propria professionalità e ad acquisire un ulteriore strumento per la conoscenza degli studenti

Quadri e dirigenti d’azienda con responsabilità nell’area delle risorse umane

Appassionati ad approfondire la conoscenza di sé e del prossimo acquisendo una nuova professionalità

A chi è semplicemente interessato e curioso di conoscere la materia

A LIVELLO PERSONALE, attraverso lo studio di questa scienza umana, è possibile:

Avere occasione di crescita personale

Migliorare la conoscenza di se stessi e degli altri

Capire e migliorare la relazione con gli altri.

Sviluppare le proprie capacità di osservazione, di analisi, di logica, di intuito

Potenziare e valorizzare in nuovi ambiti le proprie attitudini e capacità

DOVE

Presso Istituto alle Stimate, via Carlo Montanari, 1 Verona (ingresso da via Don Gaspare Bertoni 2/a)

CALENDARIO

Le lezioni si svolgono nei fine settimana, il sabato e la domenica, per meglio conciliare impegni lavorativi o di altri studi, dalle ore 9.30 alle 17.30 con pausa pranzo dalle 13.30 alle 14.30.

MATERIE DEI CORSI

Per entrare nel dettaglio del programma didattico vi invitiamo a visitare il sito www.centrografologia.it

Come iscriversi:

Richiedendo la scheda di iscrizione a info@centrografologia.it o scaricandola dal sito www.centrografologia.it

