Cucine a Motore all’Arsenale di Verona

Il food truck festival Cucine a Motore arriva a Verona. Un’esplosione di gusto all’insegna dell’internazionalità travolgerà la Fontana dell’Arsenale dal 9 all’11 Maggio 2025.

Scaldate i motori, Cucine a Motore arriva a Verona con il World Food & Music Festival: un festival itinerante, dedicato all’internazionalità del cibo, della musica e delle danze dal mondo.

Orari:

Venerdì: 18:00 – 00:00

Sabato: 11:00 – 00:00

Domenica: 11:00 – 00:00

Programma



Venerdì 9 Maggio

– 19:00 WORLD BEAT EXPERIENCE

– 21:00 HIERBA MALA

Sabato 10 Maggio

– 11:30 DOGSHILL DJ’S FAMILY

– 16:00 DANZA DEL VENTRE

– 17:00 CORES DE BAHIA 🤸‍♀️

– 19:00 LA GALLARDO CAROLINA

– 21:00 HOT STAFF Dj set by Dj Rosma e Dj 44°

Domenica 11 Maggio

– 10:00 e 11:15 VIVA LA MAMMA musica e danza in fascia

– 12:30 DOGSHILL DJ’S FAMILY

– 16:00 DANZE TRADIZIONALI SRI-LANKA

– 17:00 STAGE DI PIZZICA

– 18:30 MR. WHITE

– 21:00 ZAMBO SUPER PIZZA

Non mancheranno i nostri iconici truck, pronti a portarci in giro per il mondo… un morso alla volta!

Dalle specialità locali ai piatti internazionali, ce n’è per tutti i gusti!

Un’occasione unica per vivere Verona in un’atmosfera festosa, tra profumi e colori che arrivano da ogni angolo del pianeta

L’ingresso è gratuito.