“Cucine a Motore” al Parco San Vito di Sirmione

“Cucine a Motore”, il festival del cibo di strada, sbarca al Parco San Vito di Sirmione per il grande evento “Dreaming Sirmione” nel weekend dal 22 al 24 luglio.

Tantissime le proposte culinarie per accontentare ogni richiesta, pensate da Cucine a Motore, il food truck festival dedicato al cibo di strada, per “Dreaming Sirmione 2022”, i tre giorni di grande festa con musica, buon cibo e mercatini handmade, in programma venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 luglio al Parco San Vito di Sirmione.

19 i food truck presenti nei tre giorni per un vero evento gastronomico itinerante per scoprire le eccellenze gastronomiche della penisola in formato food truck. Il cibo, rigorosamente presentato nella formula dello street food preparato, e servito, in cucine su ruote, offrirà anche uno spettacolo visivo, grazie a un’attenzione e cura nei dettagli.

I FOOD TRUCK

Per la cucina regionale direttamente dall’Emilia Romagna la squisita carne di Mad for BBQ e le sfiziosità creative di Van Gourmet. Protagonista la carne con i succulenti hamburger di Black Angus e di Mr & Mrs Fabulous in viaggio da Verona. Sui piatti anche le tipicità del Monferrino e del Piemontese con Arts Burger e i suoi hamburger di fassona.

Direttamente da Jesolo le coloratissime proposte di The Club Sandwich e direttamente da Brescia i piatti tipici di FumettoPerfetto. Imperdibili i panini di Giowa food in the street, una vera delizia per gli occhi e il palato e la proposta senza glutine di Tortel di Patate, gustoso tortel de patate con speck cotto e formaggio d’alpeggio.

Sapori del Centro Italia con Abruzzo On the Road e i tipici arrosticini. Le imperdibili patatine di Masterchips e la pinsa romana e il panzerotto con WonderFood – The Street Food.

Le croccanti proposte di Fritto & Fritto vi porteranno direttamente alle golosità napoletane, a cui non può mancare un assaggio delle superbe proposte di Re grill braceria Pugliese in Tour.

Tra le proposte di fritto da provare anche le dorate proposte di la Patatina Foodtruck.

Sapori Sudamericani con Osteria Argentina e la sua squisita carne e direttamente dal Messico i tipici Burritos, i Tacos e Nachos e tutte le più buone delizie messicane, preparate con maestria da Fernando – Hecho en Mexico. I piatti caraibici di La Reina Pepiada, direttamente dal Venezuela, con la specialità della yuca fritta e i piatti gluten free.

Per concludere con dolcezza non può mancare la “pasticceria di strada” di Street Bakery.

IL PROGRAMMA MUSICALE

Una ricca proposta musicale accompagnerà l’evento già venerdì, che inizia le danze con Rusty Brass alle 19.30, band di 12 ottoni, da anni spalle fisse del più famoso trombettista italiano Roy Paci. Si scalda il palcoscenico alle 21 con un giovane che si sta guadagnando sempre più spazio nel panorama delle nuove promesse della musica italiana: il rapper Sina. Alle 22 esplode la serata con lo Special Guest Aka 7even, cantautore noto al pubblico dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi 2021 e a Sanremo 2022 con il brano Perfetta Così. Si conclude alle 23 con l’esibizione di Riccardo Manfrin, Deejay e Producer di genere House/Commerciale. Durante la serata presenterà il suo primo singolo auto-prodotto.

Riparte il sabato già alle 19.30 con l’energia travolgente degli Smooth Mood, giovani compositori Sirmionesi che proporranno il loro originalissimo progetto musicale. Alle 21 spettacolo di luci e musica con la performance di Richard Grey. E si conclude dalle 22 alla console di Frankie Gada e Alex Castellini di Radio Studio + con i più grandi successi a partire dagli anni ‘90 fino ad oggi.

Domenica si riparte alle 19.00 sulle note del progetto musicale di musica pop-elettronica Denude, che anticipa alle 20 la grande festa tra musica, risate e buon cibo di Swing Cooking Show con la simpatia di Daniele Benati, in arte Bengi, e la sua band dei Ridillo. Si scatena la musica alle 21 con il dj, producer e remixer internazionale Macs Cortella con la performance del suo progetto musicale JazzyFunk feat Pyma. Si chiude la serata alle 22 con Massimino dj, che farà volteggiare a ritmo di musica anni ’90.

La carovana di Cucine a Motore proseguirà per tutta l’estate in altre città nel nord Italia, con ingresso sempre gratuito. Le tappe aggiornate sulla pagina Facebook del festival (facebook.com/cucineamotore).

Orari:

venerdì 22 luglio: dalle 18.00 alle 01

sabato 23 luglio: dalle 18.00 alle 01

domenica 24 luglio: dalle 18.00 alle 01

Il festival del 22, 23 e 24 luglio è organizzato da Giovani Sirmione in collaborazione con Associazione Astragalo e Studioventisette, con il Patrocinio del Comune di Sirmione.

RUSTY BRASS

Rusty Brass propone, con l’eleganza di un quartetto d’archi romagnolo d’altri tempi, polke, mazurchette ed altra musica da ballo conviviale. Dalla strada alla sala da concerto, dal ridotto del Piccolo al maggiorato del Grande, Rusty Brass allieta grandi e piccini con dolci melodie ed ardite armonie. Da ‘Rusty’, parola inglese che significa arrugginito e ‘Brass’, letteralmente ‘braccio’, prende il via l’esperienza di questa formazione di ottoni che focalizza la sua attenzione su arrangiamenti dalle sonorità hip hop e rock. Il tutto rigorosamente a braccio arrugginito. L’ottetto si avvale della collaborazione di un batterista per riproporre brani originali e non con sonorità con l’intento di portare in ambito bresciano le più recenti esperienze internazionali di questo tipo di formazioni.

SINA

Sina, pseudonimo di Enrico Silanos, è un rapper italiano classe ’95, originario di Alghero. Inizia il suo percorso come new challenger di Arcade Army Records, esordendo con il singolo Six prodotto da 3rindv. Il 17 maggio 2018 pubblica Coral EP, progetto di sette tracce uscito per Arcade Army Records. Per il suo primo progetto ufficiale bisogna aspettare dicembre 2019 con l’uscita di Nuvole, album di 15 brani con i featuring di Malakay, Picca Yem e Ngaty. Durante il lockdown lavora al suo nuovo EP di otto brani intitolato My Love Lockdown, rilasciato dapprima su IG con visual realizzati da Sina stesso e successivamente sul suo canale Telegram. A settembre 2020 annuncia la sua entrata in Island Records e l’uscita di My Love Lockdown (Midnight Sun) per il 18 settembre, con l’aggiunta di tre nuovi brani e cinque collaborazioni con Mecna, Yamba, Malakay, Priestess e CoCo. Il 27 maggio 2021 esce Red Bull 64 Bars, The Album, progetto compilation di 14 brani che vede collaborare 14 coppie di rapper e produttori. Sina compare per il brano DRAFT, prodotto da Pherro.

AKA7EVEN

Nato a Vico Equense (NA), Luca in arte Aka7even, vive con la sua famiglia in provincia di Napoli. La passione per la musica gli è stata trasmessa fin dalla tenera età dal papà che era un disc-jockey. È un cantautore e crede così tanto nel suo progetto musicale da lasciare la scuola per dedicarsi quotidianamente alla musica. Durante le sue giornate scrive, canta e produce: ha circa 30 inediti pronti. Si definisce un artista “stiloso, unico, black, variabile”. Si è presentato ad “Amici” cantando l’inedito “Yellow” e la sua Prof di riferimento è Anna Pettinelli. Nel 2022 ha partecipato in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Perfetta così, classificandosi 13º.

RICCARDO MANFRIN

Deejay e Producer della nightlife. Deejay Bresciano che dal 2014 si esibisce nei locali e club nella zona del Lago di Garda, Brescia, Mantova e Verona.

BENGI E RIDILLO

The Swing Cooking Show è un progetto live artistico in cui la buona musica e il buon cibo si incontrano in una combinazione esplosiva. Una band di sei elementi (gli Swingredienti) suona dal vivo brani originali e cover in stile swing mentre, al lavoro dietro ai fornelli, lo chef di turno svela i propri segreti al ‘maestro di cerimonie’ Big Bengi che interagisce col pubblico. In un’epoca in cui il cooking è diventato un vero e proprio genere televisivo, immaginate un set allestito come una cucina, tovaglie a quadretti che fanno tanto Little Italy, sullo sfondo lo swing anni ’50 tra Carosone, Louis Prima, Buscaglione e Ray Gelato ma anche i classici del pop italiano riproposti in questa chiave musicale. Il tutto all’insegna della leggerezza e di una complicità con il pubblico che a volte sconfina in un sublime cazzeggio degno del migliore Arbore televisivo. Nello Swing Cooking Show si suona, si stirano camicie, si chiacchiera, ma si preparano anche leccornie sotto l’occhio vigile di un grande chef, così come di un’esperta sfoglina, in un’atmosfera di divertimento in cui ogni pretesto è buono per far partire un tormentone, una prova d’assaggio o per fermare la musica perché nel frattempo la moka borbotta che il caffè è pronto. Più show che concerto: si soffrigge bella musica e si suonano buoni piatti. Swing Cooking Show è tutto questo ma anche molto altro perché ogni volta il copione si apre all’improvvisazione e all’interazione col pubblico.

JAZZYFUNK FEAT PYMA

Dj, produttore e remixer internazionale, Macs Cortella suscita interesse e curiosità nel mondo della musica sin dall’ideazione del suo progetto musicale JazzyFunk nel 2010. Nato a Verona (Italia) nel 1988 ha pian piano coltivato, con passione e dedizione, il suo profondo amore per House music e per la sua collezione di vinili, che conta attualmente più di 10.000 pezzi. JazzyFunk è un progetto nato nel 2010 che vede come protagonista la collaborazione con altri artisti e la continua evoluzione e sperimentazione di un suono ben modellato e inserito nel panorama musicale grazie alle sue influenze Funky, Disco e Soul. Celebrate, è il successo più famoso del progetto JazzyFunk, è risuonato nel cuore di molti fan del genere e delle piste da ballo di tutto il mondo, diventando un successo.

MASSIMINO DJ

Massimo Padovan, in arte Massimino dj, è dj di musica anni ’90.

DENUDE

Denude è un progetto musicale di musica pop-elettronica, nato alla fine del 2018. Uncomfort Zone è il primo disco, che è il risultato della combinazione di molte influenze musicali, da rock band leggendarie a artisti di musica elettronica più recenti, con una forte presenza di cori e sintetizzatori. Il risultato è un album pop-elettronico con un sapore sorprendentemente fresco, mantenendo un sound live di grande impatto. Dopo diversi live come solista e con la band dal 2021 lavora a nuova musica, facendosi trasportare da nuove sonorità, nuove collaborazioni e ispirazioni e adesso è pronto per condividere con tutt*. Il primo singolo uscito l’11 marzo 2022 è “A Letter of Love” l’inizio di una nuova stagione di sperimentazioni e di nuova musica e precede l’uscita di altri due singoli “Put Me Into” uscito il 1 aprile, “There You Are” il 29 aprile “Shelter Of My Mind” il 27 maggio e “Full Dress Uniform” il 24 giugno.