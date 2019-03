Diventa un piccolo investigatore con “Bioinvestigation – Investigatori si diventa!”

Ci stiamo avvicinando all’apertura del Children’s Museum Verona.



Con questo laboratorio i bambini vestiranno i panni del ricercatore e dell’investigatore e inizieranno a conoscere il mondo della scienza forense. Vi sarà, inoltre, l’incontro e la prova dei loro strumenti, con un vero team della Polizia Scientifica, grazie alla collaborazione con la Questura di Verona.

Descrizione:

Ai piccoli investigatori saranno proposti dei casi da risolvere proprio come succede nelle più famose serie televisive.

Saranno forniti degli indizi che dovranno verificare e unire per smascherare il colpevole. Solo cimentandosi con gli strumenti degli scienziati, come guanti, provette, pinzette, capsule Petri e microscopi, riusciranno a risolvere i casi proposti.

Evento gratuito, su prenotazione, realizzato da Children’s Museum Verona – Pleiadi con il sostegno di Fondazione Cariverona e Polizia di Stato, rivolto a bambini e bambine con età 4-12 anni.

Sarà svolto in 3 turni su prenotazione.

Orari:

• Turno 1: 14.30- 15.30

• Turno 2: 16.00-17.00

• Turno 3: 17.30-18.30

Per ogni turno massimo 20 partecipanti, accompagnati dai genitori o da adulti. In ogni turno i partecipanti, in base all’età, saranno divisi in due tipologie di laboratorio.

Ci sarà anche una zona bimbi 0-3 anni (non è necessaria la prenotazione, fruizione libera), i quali non svolgeranno di fatto nessun laboratorio, ma avranno un luogo a disposizione per giocare.

Per iscriversi consultare il link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bioinvestigation-investigatori-si-diventa-56626648831

Si ricorda che l’evento è presso la Chiesetta di San Pietro Monastero, in via Giuseppe Garibaldi 3 – Verona.