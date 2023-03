Dolcenera “Piano Solo Recital” al Teatro Salieri

Unica tappa in tutto il Veneto per Dolcenera in concerto al Salieri con “3 Tour in 1”.

La cantautrice e polistrumentista salentina festeggia i 20 anni di carriera con un viaggio-concerto: full band, piano solo recital e un’orchestra sinfonica.

La stagione “RallegrArti” del Teatro Salieri ospiterà, venerdì 31 marzo alle 20:45, un unicum nel panorama degli spettacoli regionali, con l’unica tappa in Veneto del nuovo viaggio-concerto di Dolcenera.

Dolcenera, all’anagrafe Emanuela Trane, artista libera che i supporter definiscono “diversamente pop”, torna ad abbracciare il suo pubblico con un piano solo recital. La cantautrice di Galatina eseguirà non solo gli evergreen come Mai più noi due, Com’è straordinaria la vita , Il mio amore unico, Ci vediamo a casa, Amaremare, Calliope, ma anche cover di artiste internazionali, citateanche nel suo recente podcast (Una canzone, una storia – psicografia di un’artista femminile), che hanno cambiato la storia della musica, come Nina Simone, e cantautori italiani la cui profondità di scrittura l’hanno accompagnata nel mondo musicale come Vasco Rossi e De André.

Pianista e polistrumentista, con un approccio istrionico ed entusiasta ma anche metodico e ortodosso, influenzato dagli studi in ingegneria, Dolcenera appassiona i fan per le sue performance“vere” dal vivo.

La sua storia musicale, che quest’anno festeggia i 20 anni, è costellata da numerosi riconoscimenti, da concerti dal vivo di grande importanza che l’hanno vista in tour piano e voce nei teatri di Francia, Spagna, Svizzera, Austria, Cina e Germania (dove ha pubblicato tre album) e più volte ospite di Vasco Rossi, Zucchero, Deep Purple e dei Depeche Mode per l’apertura dei loro; da duetti prestigiosi con Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Patti Smith e Lazza. Di grande spessore anche le collaborazioni di respiro internazionale come il riadattamento in Sud America della hit Il mio amore unico interpretato dalla più importante cantante messicana Alejandra Guzman e nel duetto sulle note della hit Read All About It con Professor Green.

Ogni performance di Dolcenera al pianoforte mette in evidenza le sue peculiarità: i chiari-scuri del canto e del pianoforte, la capacità di improvvisazione vocale, il tocco rock blues, la sensibilità nel sottolineare le emozioni.

Biglietteria del Teatro Salieri

Telefono: 0442.25477

Dal lunedì al venerdì 10 – 12.30 / 14.30 – 18.00 – sabato 10 – 12.30

Nei giorni di spettacolo aperto anche un’ora prima della rappresentazione.