26a Edizione della Festa della Trebbiatura a Cologna Veneta

Da lunedi 15 a domenica 21 luglio a Baldaria di Cologna Veneta la Festa della Trebbiatura, giunta ormai alla sua 26a edizione e voluta per ricordare gli usi, i costumi, i piatti e le tradizioni del mondo contadino veneto.

Festa della trebbiatura con esposizione macchine agricole, stand gastronomico (primi, grigliate, pizza, pesce, rane) al coperto, pista da ballo in acciaio, pesca di beneficenza, talent giovani, torneo di beach volley, intrattenimento gratuito per i bambini, enoteca la trebbia, omaggio frumentale alle signore e divertimento per tutti.

Programma

15 Luglio 2019

Ore 19,30 Apertura stand gastronomico (specialità venete) inizio torneo beach volley e TALENT nuovi talenti, ballo con DJ ALE del PARIOLI.

16 Luglio 2019

Ore 19,30 apertura stand gastronomico (menu’ giovani e PANIN ONTO…non solo), continua il torneo e il TALENT, scateniamoci con TRIBUTO ITALIANO.

17 Luglio 2019

Ore 19,30 apertura stand gastronomico (grigliata e fagioli alla TEXANA…non solo), continua il torneo e il TALENT, serata COUNTRY.

18 Luglio 2019

Ore 19,30 apertura stand gastronomico (risotto con le rane e rane fritte…non solo) continua il torneo e il TALENT, esibizione scuola di ballo NEW HARMONY DANCE maestro Andrea, ballo con MICHELE E MICHELE DEL PARIOLI.

19 Luglio 2019

Ore 19,30 apertura stand gastronomico (risotto con frutti di mare, pesce fritto…non solo) continua il torneo e il TALENT, divertimento assicurato con D’ANIMOS BAND.

20 Luglio 2019

Ore 19,30 apertura stand gastronomico (specialità venete), aperitivo con la LIGURIA, semifinali torneo e TALENT, ballo con MAURO LEVRINI, esposizione macchine agricole.

21 Luglio 2019

Ore 9,30 SANTA MESSA, pane cotto nei forni a legna, esposizione macchine agricole.

Ore 19,00 apertura stand (specialità venete) FINALE BEACH VOLLEY e TALENT, ballo con MASSIMO BUDRIESI BAND.

TUTTE LE SERE: PIZZA NEI FORNI A LEGNA, DEGUSTAZIONE ALL’ENOTECA LA TREBBIA, INTRATTENIMENTO PER BAMBINI GRATUITO, OMAGGIO FRUMENTALE ALLE SIGNORE, PARCHEGGIO, PESCA DI BENEFICENZA.