Festival Biblico a Verona

Si svolge dal 5 al 7 maggio 2023 a Verona il Festival Biblico, giunto dalla sua prima uscita alla XIX edizione. È nato infatti nel 2005 a Vicenza ed esteso negli anni alle città di Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto, Treviso e Chioggia, con l’obiettivo di avvicinare le persone alla Bibbia attraverso linguaggi molteplici come la musica, l’arte e la letteratura. Ha il compito di attualizzare le Scritture per tradurle nella vita quotidiana.

È Genesi 1-11 il filone tematico attorno al quale si articola la proposta culturale della 19° edizione del Festival Biblico: un racconto che si protende in avanti, una narrazione che mette al centro le origini del mondo e dell’umanità, aprendo così alle grandi domande sul senso della vita.

I capitoli 1-11 che aprono il grande poema della creazione, affondano subito con estrema potenza in questioni che ancora oggi sono al centro del nostro abitare il mondo e che ritroviamo nella complessa realtà che ci circonda: passano in rassegna l’uomo, ne mettono a nudo le fragilità, lo collocano al centro della scena fino a quando il sangue versato tra uomo e uomo diviene l’attore protagonista, rompendo così il patto con Dio; parlano di conflitti, caos e armonia, perdono e vendetta, discendenze infinite e ordine delle cose.

Ma Genesi 1-11 racconta anche qualcos’altro, il bisogno di una pausa – di uno shabbat – che si rende necessario se si vuole comprendere quello che sta accadendo, se si vuole rileggere il tempo che si vive anche alla luce delle Sacre Scritture, se si accetta di essere di fronte a una faglia. Uno shabbat, quindi, come antidoto allo spaesamento e come astrazione dall’ordinario per osservare, capire cosa sta accadendo in una luce diversa, e riprendere il cammino con rinnovata responsabilità.

Tutto il programma del Festival Biblico al link: https://www.festivalbiblico.it/maggio-2023/.

Il programma veronese è consultabile qui: https://www.festivalbiblico.it/verona-2023/.