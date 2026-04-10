Filippo Caccamo torna a Verona con il nuovo spettacolo “Fuori di tela”

L’inarrestabile ironia di Filippo Caccamo approda al Teatro Nuovo di Verona sabato 18 aprile 2026 alle ore 21:00. Il suo nuovo progetto, “Fuori di tela”, è un vero e proprio colpo di teatro: uno spettacolo inedito e irresistibilmente comico che trascina il pubblico in un universo creativo unico.

Partendo dal mondo dell’arte, Caccamo costruisce una narrazione dal ritmo serrato, fatta di gag fulminanti, situazioni surreali e musiche originali. Tra personaggi sorprendenti e scenografie d’impatto, la serata alterna momenti di comicità pura a riflessioni più intime, mantenendo sempre quella leggerezza e sincerità che hanno reso l’artista un beniamino del pubblico. Un appuntamento per ridere (e riflettere) insieme a uno dei talenti più brillanti della scena attuale.

Fuori di tela è un mosaico colorato e imprevedibile, in cui ogni tassello, una canzone, una battuta, un ricordo, una risata, contribuisce a creare un’esperienza teatrale viva, fuori dagli schemi. È una confessione spudorata travestita da commedia, o forse il contrario.

Più che uno spettacolo, un invito a lasciarsi andare. A ridere, a riconoscersi, a guardare anche i propri difetti come parte di un’opera unica e irripetibile, fatta di contraddizioni, sorprese e meravigliose assurdità. Una tela, fuori di tela!