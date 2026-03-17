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“Shakespeare in Veneto”: le passeggiate teatrali con Shakespeare

  • Inizio

    4 Aprile 2026
    10:00

  • Fine

    27 Dicembre 2026
    11:30

  • Piazzetta XIV Novembre

    Piazzetta XIV Novembre, 2, 37121 Verona VR

shakespeare in veneto

Nel 2026, tra spettacoli e walking experiences, il teatro torna nei luoghi che hanno ispirato alcune delle opere più celebri del Bardo. Questo è Shakespeare in Veneto, il progetto che celebra dieci anni di teatro itinerante nei territori dove Shakespeare aveva immaginato le sue storie italiane.

Nell’ambito di Shakespeare 2026, il programma culturale promosso da Casa Shakespeare a Verona, un ricco calendario di appuntamenti porterà il pubblico tra Verona, Venezia e altre città del Veneto, trasformando piazze, palazzi e luoghi storici in un palcoscenico a cielo aperto.

Scopri i percorsi delle passeggiate teatrali Walking with Shakespeare:
Walking with Romeo & Juliet a Verona, e Walking with Shylock e Othello&Jago a Venezia. Un modo originale per esplorare la città seguendo le tracce dei grandi personaggi creati da William Shakespeare. Le esperienze sono pensate come veri e propri itinerari teatrali: il pubblico cammina insieme agli attori, attraversando la città mentre le scene delle opere prendono forma tra architetture storiche e scorci urbani. La narrazione si intreccia così con il paesaggio reale, creando un modo originale di scoprire i luoghi e le storie che hanno alimentato l’immaginario shakespeariano.

Shakespeare in Veneto nasce nel 2016 per commemorare i quattrocento anni dalla morte di Shakespeare, il progetto unisce performance teatrali e walking experiences tra Verona e Venezia, guidando il pubblico attraverso piazze, palazzi storici e angoli suggestivi dove i personaggi shakespeariani sembrano tornare a vivere.

Le esperienze si svolgono in lingua italiana e in inglese.

Per residenti, privati, gruppi e scuole anche nelle stesse date in calendario del Shakespeare 2026. Promo convenzionati, residenti. Accettate Carte Cultura. Pet friendly. Under 7 gratuito accompagnato da un adulto. Durata:1 ora e mezza.

Calendario e biglietti sono disponibili online: https://www.vivaticket.com/it/tour/shakespeare-2026/4620

Contatti e accessibilità:
Venezia [email protected], ON VIEW Experiences
Verona: [email protected], shakespeare2026.com

Facebook Shakespeare in Veneto: https://www.facebook.com/shakespeare.veneto/
Link Shakespeare 2026: https://linktr.ee/shakespeare2026

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