Francesca Michielin all’Arena di Verona

    4 Ottobre 2025

    21:00

francesca michielin arena verona

Francesca Michielin festeggia i suoi 30 anni all’Arena di Verona con michielin30 – tutto in una notte

Per Francesca Michielin, nata e cresciuta a Bassano del Grappa, l’Arena di Verona non è solo un palcoscenico: è un ritorno alle radici, un abbraccio alla propria terra e al pubblico che l’ha vista crescere. E proprio lì, il 4 ottobre 2025, la cantautrice veneta spegnerà simbolicamente le sue 30 candeline con un concerto-evento dal titolo michielin30 – tutto in una notte.

Un appuntamento che non sarà un semplice live, ma la celebrazione di un percorso artistico costruito con passione, orgoglio e costante innovazione. «Calcare il palco dell’Arena è una consacrazione» – racconta Michielin – «un sogno che per me, che vengo dal Veneto, ha un significato speciale: è come tornare a casa in grande stile».

Il concerto si preannuncia come una vera e propria festa collettiva: con Francesca saliranno sul palco Fedez, Fiorella Mannoia, Gaia, Giorgio Poi, Irama, Max Gazzé, Bruno Belissimo, Carmen Consoli, Dardust, Emma, Fudasca, Levante, Margherita Vicario, Maria Antonietta, Mecna, Tredici Pietro e Vasco Brondi. Un parterre di amici e colleghi che testimonia quanto il talento della cantautrice bassanese abbia saputo intrecciarsi con quello di molte delle voci più significative della musica italiana contemporanea.

Il live coinciderà inoltre con il decimo anniversario di “L’amore esiste”, uno dei brani simbolo del suo repertorio, contenuto nell’album di20 (2015). Per l’occasione, la canzone è stata riproposta in una nuova veste reloaded prodotta da okgiorgio: un lavoro che mostra la capacità di Michielin di reinventare la propria musica, rimanendo fedele alle emozioni e all’anima originaria.

Con michielin30 – tutto in una notte, l’Arena di Verona diventa il luogo in cui tradizione e modernità si incontrano: un evento che celebra le radici venete di Francesca, la sua crescita artistica e una carriera che continua a parlare a un pubblico sempre più ampio.

