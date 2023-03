Dal 24 al 26 marzo 2023 si terranno sulle colline di Verona le iniziative della Giornata Regionale per i Colli veneti, istituita ufficialmente dalla Regione del Veneto nel 2021. La manifestazione si svolge la prima domenica di primavera, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico dei Colli Veneti, la cui ricchezza è composta da un mosaico di paesaggi unici, piccoli borghi, remote chiesette, antichi mestieri, tradizioni popolari e prodotti tipici.

Programma Giornata Regionale per i Colli veneti

Venerdì 24 marzo

Laboratorio “L’oliveto dell’Agri-parco di Villa Are” per la Scuola dell’Infanzia Villa Are

in collaborazione con l’Associazione Nazionale Donne dell’Olio.

A seguire: degustazione e scoperta dell’olio

La produzione dei disegni dei piccoli della scuola dell’infanzia verrà esposta nella Giornata Regionale per i Colli Veneti, domenica 26 marzo 2023, durante gli eventi in programma a Villa Are.

Sabato 25 marzo

ore 9.00 – 11.00 – via Castel Montorio n. 10, Montorio Veronese

Promuovere il benessere psicofisico della persona con il NORDIC WALKING.

Camminata in collina lungo i sentieri della Dorsale Peafita con partenza dal Castello di Montorio.

Prenotazione obbligatoria entro il 23 marzo a: circoscrizione8@comune.verona.it



Fattoria Aperta . Alle ore 11.00 percorso guidato attraverso la Biodiversità con degustazione di prodotti aziendali



. con degustazione di prodotti aziendali ore 10.00 – piazza Righetti, Quinzano

“Le colline veronesi tra natura e attività di uomini e donne: prati aridi, oliveti, muretti a secco e art”

Passeggiata sul Monte Cavro con visita all’Eremo di San Rocchetto, passando per il Sentiero Girardi (durata 2 ore), a cura dell’associazione Il Carpino e dei volontari dell’Eremo di San Rocchetto



Come promuovere il turismo Enogastronomico in Vasquaranto

L’associazione Valsquaranto si presenta, descrivendo le proprie idee in merito alla promozione di un circuito enoturistico in Vasquaranto e dintorni, in ottica di rete con realtà agricole, culturali e ambientali del territorio. L’incontro si concluderà con una piccola degustazione di prodotti locali.



“Giro di Monte Cucco”. Passeggiata guidata lungo uno dei percorsi della mappa di trekking urbano de L’Ipogeo e le sue vie, per scoprire Monte Cucco, ammirare il capitello di San Vincenzo e il panorama sulla Valpantena, passare per la fontana della Gualiva e incontrare i residenti della contrada.

Prenotazione obbligatoria entro il 23 marzo a: circoscrizione8@comune.verona.it



L’arte dell’Uliela – dimostrazione . Alcune donne del paese di Santa Maria in Stelle intrecciano rami d’ulivo per confezionare le Uliéle della Domenica delle palme. Una tradizione manuale al femminile, unica e antica, che parla di storia, religione e natura.



Agriturismo Casa Rosa, un’oasi di serenità sulle pendici collinari della Valpantena

Intrattenimento didattico sul mondo delle api e passeggiata in azienda visitando gli animali.

Degustazione di prodotti.



Un’azienda tra gli ulivi

Presentazione storica delle origini del colle e della contrada, con un racconto di cosa e come si coltivava nel passato nel vajo che scende ad Avesa.

Azienda Agricola MaCoLe.

Prenotazione obbligatoria entro il 23 marzo a : circoscrizione8@comune.verona.it



Presentazione della mostra fotografica di Silvano Paiola “Colli e monti veronesi” a cura dell’Università del Tempo Libero.

A seguire: inaugurazione della mostra presso il Caffè Ongarine.

Domenica 26 Marzo