>
“I matinée shakespeariani” al Teatro Satiro OFF
-
Data
12 Febbraio 2026
-
Ore
10:00
-
Teatro Satiro Off
Vicolo Satiro, 8, 37121 Verona VR
Scopri il teatro al mattino a Verona di Shakespeare 2026: finalmente il Teatro Satiro OFF ha uno spazio anche al mattino nella rassegna annuale.
Con Shakespeare 2026 e in collaborazione con la compagnia Casa Shakespeare, il Teatro satiro OFF inaugura una nuova proposta di programmazione: i matinée teatrali, con spettacoli alle ore 10.00, pensati per ampliare l’accesso al teatro e offrire un’esperienza culturale in un tempo diverso della giornata.
All’interno della rassegna Shakespeare 2026, Casa Shakespeare propone spettacoli in doppia lingua e in costume, ispirati alle opere più conosciute di William Shakespeare. Un teatro di respiro internazionale che unisce rigore artistico, immediatezza e dialogo con il pubblico, mantenendo viva la tradizione shakespeariana in una forma contemporanea e accessibile.
Calendario
12 Febbraio – ROMEO & JULIET
14 Maggio – ANTONIO E CLEOPATRA
18 Giugno – MACBETH
24 Settembre – WELFARE LEAR
22 Ottobre – HENRY V, SE VUOI LA PACE PREPARA LA GUERRA?
19 Novembre – DONNA SHAKESPEARE Spettacolo al femminile in lavorazione esclusiva per il 2026
L’iniziativa è inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma che promuove i valori olimpici attraverso cultura, patrimonio e sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.
PARTNER
Main sponsor: Magis.
Con il sostegno di Confartigianato Imprese Verona.
Con il patrocinio della Camera di Commercio di Verona, della Regione del Veneto, della Provincia di Verona e del Comune di Verona.
Prenotazioni veloci:
https://bit.ly/42mDzfo
Biglietteria ufficiale e online:
https://www.vivaticket.com/it/venue/teatro-satiro-off-verona/513497063
Contatti e accessibilità:
[email protected]
Disponibili per gruppi. In convenzione con realtà di accoglienza diurna, associazioni e sindacati.