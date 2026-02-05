“I matinée shakespeariani” al Teatro Satiro OFF

Scopri il teatro al mattino a Verona di Shakespeare 2026: finalmente il Teatro Satiro OFF ha uno spazio anche al mattino nella rassegna annuale.

Con Shakespeare 2026 e in collaborazione con la compagnia Casa Shakespeare, il Teatro satiro OFF inaugura una nuova proposta di programmazione: i matinée teatrali, con spettacoli alle ore 10.00, pensati per ampliare l’accesso al teatro e offrire un’esperienza culturale in un tempo diverso della giornata.

All’interno della rassegna Shakespeare 2026, Casa Shakespeare propone spettacoli in doppia lingua e in costume, ispirati alle opere più conosciute di William Shakespeare. Un teatro di respiro internazionale che unisce rigore artistico, immediatezza e dialogo con il pubblico, mantenendo viva la tradizione shakespeariana in una forma contemporanea e accessibile.

Calendario

12 Febbraio – ROMEO & JULIET

14 Maggio – ANTONIO E CLEOPATRA

18 Giugno – MACBETH

24 Settembre – WELFARE LEAR

22 Ottobre – HENRY V, SE VUOI LA PACE PREPARA LA GUERRA?

19 Novembre – DONNA SHAKESPEARE Spettacolo al femminile in lavorazione esclusiva per il 2026

L’iniziativa è inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma che promuove i valori olimpici attraverso cultura, patrimonio e sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.

PARTNER

Main sponsor: Magis.

Con il sostegno di Confartigianato Imprese Verona.

Con il patrocinio della Camera di Commercio di Verona, della Regione del Veneto, della Provincia di Verona e del Comune di Verona.

Prenotazioni veloci:

https://bit.ly/42mDzfo

Biglietteria ufficiale e online:

https://www.vivaticket.com/it/venue/teatro-satiro-off-verona/513497063

Contatti e accessibilità:

[email protected]

Disponibili per gruppi. In convenzione con realtà di accoglienza diurna, associazioni e sindacati.