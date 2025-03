Incontro con Giordano Bruno Guerri al Teatro Dim

Via San Martino, 4, 37014 Castelnuovo del Garda VR

Nell’ambito delle attività che Fondazione Aida presenta al Dim Teatro Comunale si segnala l’incontro di Venerdì 28 marzo, ore 21.00 a ingresso libero con Giordano Bruno Guerri. Il giornalista, storico e attuale Presidente de Il Vittoriale degli Italiani presenterà La storia del mondo. Dal Big Band ad oggi, La Nave di Teseo.

Il nostro mondo ha quattordici miliardi di anni di storia: Giordano Bruno Guerri li attraversa in poche centinaia di pagine ripercorrendo gli eventi più importanti dalla comparsa dell’essere umano a oggi, per raccontarli senza troppi giri di parole, andando al cuore delle questioni più significative e attuali. Guerri individua gli snodi decisivi e traccia un percorso che coglie gli avvenimenti, le azioni e i pensieri di chi ci ha preceduto e ha contribuito a formare le categorie del pensiero con cui ancora oggi interpretiamo la complessità del presente: dal Big Bang ai graffiti lasciati dai primi uomini nelle grotte di Altamira e Lascaux, dall’invenzione della scrittura alla comparsa del cristianesimo, dal Rinascimento alla Rivoluzione scientifica e a quella francese, dalla prima guerra mondiale ai conflitti ancora in corso, fino alle nuove frontiere della tecnologia e della ricerca.

Giordano Bruno Guerri, giornalista, storico, è presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani. Tra le tante cariche è stato direttore editoriale dell’Arnoldo Mondadori Editore e direttore di «Storia illustrata», «Chorus» e «L’indipendente».

Modera Chiara Trotti.

