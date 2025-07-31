Salta al contenuto Passare alla navigazione principale Passa al footer

La Galzega del Riso a Minerbe

    2 Settembre 2025
    Tutto il giorno

    7 Settembre 2025
    Tutto il giorno

  • Palaminerbe

    Via G. Verdi, 37046 Minerbe VR

Galzega del Riso Minerbe

Da martedì 2 a domenica 7 settembre Minerbe ospita la “la Galzega del riso”: una settimana per raccontare la storia del riso di Minerbe e riscoprire una società fatta di “paroni, mondine, castaldi, granarari, foresti e spie”, un mondo antico, magico ed evocativo.
La società del riso a Minerbe scandiva le stagioni con i rituali tipici della campagna: l’aratura, l’inondazione dei campi, la semina, la monda, la raccolta e infine la galzega, la festa di fine raccolto.
Per tutti i giorni di evento sono previste serate musicali e stands gastronomici con menù a base di riso.

Programma

Martedì 2 Settembre
Ore 19:30 – presso il parco del municipio – Parco Schwabenheim
Risotto dal Sindaco
Inaugurazione della nuova recinzione • Segue risotto per tutti preparato dal sindaco
Per informazioni: Cell. 347.9624051

Mercoledì 3 Settembre
Ore 19:30 – presso il Palaminerbe serata presentata dal giornalista Stefano Cantiero
Risotto a quattro mani
Non si conoscono, non sanno cosa cucineranno, ma vogliono vincere
Ore 19:30 – Apertura Stand Gastronomico presso PalaMinerbe

Giovedì 4 Settembre
Ore 21:30 – Barutz Fra “Nonne Venete” Sos Nonna – Summer Tour
Ore 19:30 – Apertura Stand Gastronomico presso PalaMinerbe

Venerdì 5 Settembre
Ore 19:30 – Apertura Stand Gastronomico presso PalaMinerbe
Ore 22:30 – Evento musicale che celebra l’energia e lo stile degli anni ’90 – IT’S 90 TIME

Sabato 6 Settembre
Ore 19:30 – Apertura Stand Gastronomico presso PalaMinerbe
Ore 21:00 – Direttamente da CANALE ITALIA
Musica e spettacolo con il Gruppo folkloristico di Canti Popolari El Canfin

Domenica 7 Settembre
Ore 15:30 – partenza dal PalaMinerbe
Pedalata alla scoperta della via delle pile di Minerbe a cura dell’Ecomuseo Aquae Planiae
Ore 18:30 – presso PalaMinerbe – Spettacolo di Bolle con Elettra Petronilli Artist
Ore 19:30 – L’Ecomuseo Aquae Planiae si racconta
Ore 19:30 – Apertura Stand Gastronomico presso PalaMinerbe
Ore 21:00 – Compagnia Artefatto Teatro presenta: Ovo, gallina e cul caldo
Commedia brillante scritta e diretta da Fabrizio Piccinato

Stand Gastronomico aperto nei giorni 4 – 5 – 6 – 7 Settembre 2025 dalle 19:30 con degustazione di piatti tipici.
Mercoledì 3 Settembre CENA SOLO SU PRENOTAZIONE.
L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. SERATE CON SPETTACOLI AD INGRESSO GRATUITO.
Per informazioni: Tel. 348 9330298

