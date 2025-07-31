La Galzega del Riso a Minerbe

Da martedì 2 a domenica 7 settembre Minerbe ospita la “la Galzega del riso”: una settimana per raccontare la storia del riso di Minerbe e riscoprire una società fatta di “paroni, mondine, castaldi, granarari, foresti e spie”, un mondo antico, magico ed evocativo.

La società del riso a Minerbe scandiva le stagioni con i rituali tipici della campagna: l’aratura, l’inondazione dei campi, la semina, la monda, la raccolta e infine la galzega, la festa di fine raccolto.

Per tutti i giorni di evento sono previste serate musicali e stands gastronomici con menù a base di riso.

Programma

Martedì 2 Settembre

Ore 19:30 – presso il parco del municipio – Parco Schwabenheim

Risotto dal Sindaco

Inaugurazione della nuova recinzione • Segue risotto per tutti preparato dal sindaco

Per informazioni: Cell. 347.9624051

Mercoledì 3 Settembre

Ore 19:30 – presso il Palaminerbe serata presentata dal giornalista Stefano Cantiero

Risotto a quattro mani

Non si conoscono, non sanno cosa cucineranno, ma vogliono vincere

Ore 19:30 – Apertura Stand Gastronomico presso PalaMinerbe

Giovedì 4 Settembre

Ore 21:30 – Barutz Fra “Nonne Venete” Sos Nonna – Summer Tour

Ore 19:30 – Apertura Stand Gastronomico presso PalaMinerbe

Venerdì 5 Settembre

Ore 19:30 – Apertura Stand Gastronomico presso PalaMinerbe

Ore 22:30 – Evento musicale che celebra l’energia e lo stile degli anni ’90 – IT’S 90 TIME

Sabato 6 Settembre

Ore 19:30 – Apertura Stand Gastronomico presso PalaMinerbe

Ore 21:00 – Direttamente da CANALE ITALIA

Musica e spettacolo con il Gruppo folkloristico di Canti Popolari El Canfin

Domenica 7 Settembre

Ore 15:30 – partenza dal PalaMinerbe

Pedalata alla scoperta della via delle pile di Minerbe a cura dell’Ecomuseo Aquae Planiae

Ore 18:30 – presso PalaMinerbe – Spettacolo di Bolle con Elettra Petronilli Artist

Ore 19:30 – L’Ecomuseo Aquae Planiae si racconta

Ore 19:30 – Apertura Stand Gastronomico presso PalaMinerbe

Ore 21:00 – Compagnia Artefatto Teatro presenta: Ovo, gallina e cul caldo

Commedia brillante scritta e diretta da Fabrizio Piccinato

Stand Gastronomico aperto nei giorni 4 – 5 – 6 – 7 Settembre 2025 dalle 19:30 con degustazione di piatti tipici.

Mercoledì 3 Settembre CENA SOLO SU PRENOTAZIONE.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. SERATE CON SPETTACOLI AD INGRESSO GRATUITO.

Per informazioni: Tel. 348 9330298