Osserva “La Luna in Piazza Bra” con il Circolo Astrofili Veronesi

La Luna in Piazza Bra, l’iniziativa organizzata dal Circolo Astrofili Veronesi e patrocinata dal Comune di Verona Assessorato Istruzione e Politiche Giovanili, verrà replicata con scadenza mensile e offre a tutti i cittadini la possibilità di scrutare la Luna da vicino con una serie di telescopi a loro disposizione in Piazza Bra.

“L’intento e quello di creare un punto di osservazione astronomica una volta al mese nel cuore di Verona. E un dato di fatto che le attività del Circolo Astrofili suscitino sempre un notevole interesse nella cittadinanza, come si e avuto modo di constatare in più occasioni. Il Comune di Verona ci ha permesso di sistemarci in una delle più belle piazze di Verona per poter coinvolgere più persone e soprattutto giovani, in questa interessante ed emozionante scienza quale l’astronomia”, spiega Natalino Fiorio, il presidente del Circolo Astrofili Veronesi. “Oltre all’osservazione saremo a disposizione per rispondere a domande e curiosità che le persone vorranno esporci durante l’iniziativa.”

Le prossime date in programma sono:

domenica 6 ottobre 2019 dalle 19.00 alle 23.00

mercoledì 6 novembre dalle 18.00 alle 22.00